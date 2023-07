Así fue el indignante robo en una panadería de Cali: ladrón hizo arrodillar a las víctimas, sacó el dinero y se comió un pandebono

No paran los hechos delictivos en la ciudad de Cali, donde las personas lamentablemente no pueden estar seguras ni siquiera cuando están comprando pan en sus barrios.

De acuerdo con la grabación, uno de los sujetos se queda en la parte de afuera cerciorándose que no sean sorprendidos por la Policía. Mientras que el otro ingresa amenazando con un arma a los empleados del lugar.

Uno de los detalles que más le llamó la atención a Salamanca del difícil panorama fue la cantidad de cámaras de seguridad que no están funcionando. Y es que, de las 2.031 existentes, aproximadamente 1.200 no están en servicio.