Cali tendrá nuevo centro de reclusión transitorio en el norte de la ciudad

Luego de los últimos episodios de fuga en estaciones de Policía, donde hay hacinamiento de detenidos, la Alcaldía de Cali informó que este año iniciará la construcción de un nuevo centro de reclusión transitorio para trasladar a por los menos mil personas privadas de la libertad, que están a la espera de juicio.

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet. “Vamos a construir un nuevo centro de detención transitorio, a las afueras de la ciudad, que va a albergar cerca de 1.000 sindicados, privados de la libertad, que se encuentran en el Centro de Detención Transitorio de San Nicolás y algunas estaciones de Policía de la ciudad de Cali”, precisó el funcionario.

Dranguet también anticipó un posible convenio con el Inpec para trasladar 500 sindicados, que hoy están en estaciones de Policía, a establecimientos carcelarios de Cali y el suroccidente del país. Además, desde ya se piensa en la construcción de una mega cárcel en el oriente de la ciudad.

Secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet Rodríguez, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Zúñiga. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

La financiación de esta cárcel saldría de los recursos que se destinan para la seguridad de Cali.

¿Qué ha pasado con el dinero del empréstito?

Concejales de Cali hicieron control político a la ejecución de los recursos del empréstito aprobado vía Acuerdo Distrital en el año 2020, dinero con el cual se financiaron obras o proyectos movilizadores desde lo físico, lo institucional y el capital humano.

La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, citante del debate, cuestionó varios de esos proyectos por considerar que, si bien los recursos se han desembolsado, las obras avanzan lentamente. “Lo que más preocupa es que muchos de esos proyectos quedarán inconclusos y sin financiación para un nuevo periodo de gobierno”, agregó.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. - Foto: alcaldia de cali

Erazo Ruiz recordó que al Concejo se le dijo, “que el empréstito era necesario para superar la pandemia del covid–19, que con la inversión pública se reactivaría la economía local y se limitarían los impactos negativos de la recesión, puesto que se recuperaría tejido empresarial y se reactivaría la empleabilidad”.

“Entre las 25 propuestas figuran, Cali inteligente, Parque Tecnológico San Fernando, Parque Pacífico, Política de Protección Animal; Catastro Multipropósito, Plan Bicentenario (bacheo), Ecoparque Corazón de Pance, Plan Talentos (todos y todas a estudiar) y Fondo Solidario entre otros, se financian con recursos del empréstito y al alrededor de 398 mil millones de pesos están comprometidos, con un desembolso parcial de $170 mil millones”, sostuvo Ana Leidy Erazo Ruiz.

La cabildante cuestionó el plan de semáforos inteligentes. “Se nos dijo que serían 200 cruces semafóricos a intervenir, pero ahora se dicen que son solo serán 55″.

Según Planeación Distrital, las obras están entre el 30 y hasta un 70%, pero los informes escritos en ejecución presupuestal, dice la concejal Erazo Ruiz, van en contravía de la realidad de esas obras porque muchas no superan el 50%.

La cabildante citante recordó que a nueve meses de terminar el gobierno distrital, varias de las obras planteadas como proyectos movilizadores, no tienen mayor avance y las noticias no son favorables. “Algunas de esas obras no se ejecutarán y solo unas pocas avanzan, pero a ritmo lento”.