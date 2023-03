¿Qué ha pasado con el dinero del millonario crédito aprobado a la Alcaldía de Cali durante el primer año de pandemia?

Concejales de Cali hicieron control político a la ejecución de los recursos del empréstito aprobado vía Acuerdo Distrital en el año 2020, dinero con el cual se financiaron obras o proyectos movilizadores desde lo físico, lo institucional y el capital humano.

La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, citante del debate, cuestionó varios de esos proyectos por considerar que, si bien los recursos se han desembolsado, las obras avanzan lentamente. “Lo que más preocupa es que muchos de esos proyectos quedarán inconclusos y sin financiación para un nuevo periodo de gobierno”, agregó.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. - Foto: Alcaldía de Cali

Erazo Ruiz recordó que al Concejo se le dijo, “que el empréstito era necesario para superar la pandemia del covid–19, que con la inversión pública se reactivaría la economía local y se limitarían los impactos negativos de la recesión, puesto que se recuperaría tejido empresarial y se reactivaría la empleabilidad”.

“Entre las 25 propuestas figuran, Cali inteligente, Parque Tecnológico San Fernando, Parque Pacífico, Política de Protección Animal; Catastro Multipropósito, Plan Bicentenario (bacheo), Ecoparque Corazón de Pance, Plan Talentos (todos y todas a estudiar) y Fondo Solidario entre otros, se financian con recursos del empréstito y al alrededor de 398 mil millones de pesos están comprometidos, con un desembolso parcial de $170 mil millones”, sostuvo Ana Leidy Erazo Ruiz.

La cabildante cuestionó el plan de semáforos inteligentes. “Se nos dijo que serían 200 cruces semafóricos a intervenir, pero ahora se dicen que son solo serán 55″.

Jorge Iván Ospina. Alcalde de Cali. Bogotá Septiembre 29 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según Planeación Distrital, las obras están entre el 30 y hasta un 70%, pero los informes escritos en ejecución presupuestal, dice la concejal Erazo Ruiz, van en contravía de la realidad de esas obras porque muchas no superan el 50%.

La cabildante citante recordó que a nueve meses de terminar el gobierno distrital, varias de las obras planteadas como proyectos movilizadores, no tienen mayor avance y las noticias no son favorables. “Algunas de esas obras no se ejecutarán y solo unas pocas avanzan, pero a ritmo lento”.

“Aquí no se reactivó la economía y Cali cada día va para atrás, por tanto, no se entiende por qué algunos secretarios presentan obras con avances del 70% cuando la realidad es otra”, puntualizó la concejal Ana Leidy Erazo Ruiz.

Ricardo Castro, Director de Planeación Distrital, dijo a su turno, que son 25 proyectos financiados con recursos del empréstito. El debate continuará este miércoles 22 de marzo de 2023, a las 9 y 30 de la mañana.