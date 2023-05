Capturan al presunto feminicida de Yaneth Patricia, asesinada brutalmente en Cali; había huido a Medellín

Cinco meses después, el hombre presuntamente responsable del feminicidio de Yaneth Patricia Arroyo Caicedo, en Cali, fue capturado por las autoridades. El sujeto huyó de la capital del Valle del Cauca luego de atacar a su pareja sentimental y desaparecer el cuerpo.

Su captura ocurrió en el barrio Villa Nueva de Medellín cuando uniformados de la Policía lo detuvieron y verificaron sus antecedentes judiciales, momento en que encontraron la orden de captura que reposaba en su contra por el feminicidio de Yaneth.

La pareja sentimental de la víctima fue capturada en Medellín. - Foto: Policía Nacional

José Fonseca, comandante operativo del Valle de Aburrá, aseguró que el capturado, quien tiene 65 años, fue direccionado a la estación de Policía Candelaria de la capital de Antioquia.

Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de feminicidio agravado. Un juez se encargará de resolver su situación judicial.

El crimen

El domingo 8 de enero de este año las autoridades de Cali encontraron sin vida a Yaneth Patricia Arroyo, una mujer de 60 años que fue reportada por su familia a través de redes sociales como desaparecida el día 5 del mismo mes.

Desde la fecha indicada, los allegados de Yanet no sabían nada de ella y afirmaron que la última vez que fue vista estaba abordando un carro de servicio público en el barrio La Rivera 2. Incluso, además de no volver a contestar su teléfono, no asistió a una cita que tenía pactada para ese mismo día.

Los familiares de Yanet Patricia Arroyo habían reportado su desaparición por medio de las diferentes redes sociales, sin embargo, no entablaron la denuncia ante las autoridades.

La familia de Yaneth clama justicia. - Foto: Tomada de redes sociales

Después de tres días de no saber nada del paradero de Yaneth, la mujer fue encontrada sin vida por la Policía Nacional al interior de una casa al norte de la ciudad en el barrio Villa del Prado, donde al parecer vivía su pareja sentimental.

De acuerdo con información de las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples signos de violencia y estaba en estado de descomposición. Yaneth era madre de cuatro hijos.

“En cámaras de seguridad se ve cómo la señora había frecuentado varias veces esta residencia junto con otras personas. La familia nunca denunció su desaparición, pero si la estaban buscando por otros medios, la casa se encontraba sola y tampoco había elementos que conduzcan a saber de quién es”, afirmó en su momento el general José Daniel Guadrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Plantones y velatones adelantaron los familiares de Yaneth durante los cinco meses en los que no supieron nada de su presunto feminicida para exigir justicia.