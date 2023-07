Carolina Corcho estalla contra los exministros José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria: “Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el gabinete”

La exministra inició allanando el camino para despacharse contra los tres exministros, alegando que desde que dejó el Gobierno no se había pronunciado, por lo que tenía claro que era el momento apropiado para hacerlo.

“Quiero aprovechar este momento para decir algo. Yo salí hace dos meses del Gobierno nacional y no había hablado por prudencia y respeto a las ejecutorias del Gobierno, pero sí quiero dar una respuesta a los infundios que a través de alguna fuerza mayoritaria se ha hecho sobre mí (...) Se ha dicho en la gran prensa, en cabeza de mis tres excolegas, exministros, Cecilia López, Alejandro Gavia y José Antonio Ocampo, que se rompió la coalición de Gobierno por mi intransigencia, que soy la responsable de la ruptura de la coalición de Gobierno. Qué honor tan grande que me adjudiquen tanto poder. No sabía que tenía semejante poder como para poder desbaratar una coalición”, señaló con ironía en una transmisión hecha por Palabras Mayores Colombia en YouTube.