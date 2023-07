El Partido Liberal radicará una reforma a la salud como ley estatutaria: estos son los detalles de la apuesta del expresidente César Gaviria

El Partido Liberal, cansado de no ser escuchado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, dará la sorpresa con la radicación de un proyecto de ley estatutaria para reformar la salud. SEMANA conoció el articulado de la iniciativa, que se radicará en los próximos días, y que promete reunir a los partidos tradicionales en una coalición que tendrá como objetivo tomar las mejores decisiones para el país.

Proyecto by Semana on Scribd

A pesar de las múltiples reuniones, mesas de trabajo y acercamientos, el Gobierno decidió no hacerle caso al grueso de las peticiones y la coalición implosionó. Desde ahí, el Partido Liberal, con pocas excepciones, ha sido firme en su postura de no respaldar la iniciativa.

Por los fuertes choques con el Gobierno nacional y la falta de acuerdo, desde abril se venía evaluando la posibilidad de presentar su propio proyecto. Distanciados del presidente y con la certeza de que no cambiará un ápice de su texto, el Partido Liberal elaboró una reforma técnica, moderada y que busca resolver de manera puntual los problemas en un sistema que no debe ser destruido.

“Queremos que le vaya bien al país, no estamos interesados en peleas con Petro. Nos interesa proponer y conciliar una agenda legislativa de reformas sociales que se necesitan de manera urgente. El Partido Liberal no está interesado en reyertas y políticas al menudeo, sino en proponer una agenda legislativa que traiga beneficios a los colombianos. No vamos a permitir que se arrase con lo construido durante los últimos 30 años”, le dijo el expresidente Gaviria a SEMANA.