Foscal: con salud de alta calidad crece en el nororiente del país

Como parte del direccionamiento estratégico, la Organización Foscal avanza en la consolidación de una Red Integrada de Servicios de Salud , proyecto de expansión con nuevas sedes en las provincias de Santander que fortalecen la atención primaria y facilitan el acceso a los servicios especializados, no solo a los santandereanos, sino a pacientes del Cesar, Antioquia, Norte de Santander, sur de Bolívar, Arauca, Casanare y Boyacá.

Un salto al vacío

Casi 50 años de experiencia dan a la Organización Foscal una mirada real a las reformas que tramita el Gobierno nacional. Sobre la de salud, advierte el CEO de esta empresa santandereana que están de acuerdo en “construir sobre lo construido”, pero no en transformar la totalidad del sistema .

Reconoce que la reforma tiene propuestas importantes como la atención primaria, especialmente en las zonas marginales del país . “Aunque en las grandes ciudades sí se está haciendo atención primaria, el problema radica en las poblaciones distantes, como Guainía y Vaupés, donde no hay suficientes profesionales de la salud que puedan atender la demanda ”. Empleo y medicamentos Esta institución cuenta con cerca de 5.200 empleados directos e indirectos. “Esto nos posiciona, de acuerdo con los estudios de competitividad que emite la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la IPS que genera más empleo en el departamento de Santander, y adicionalmente como una de las empresas más grandes de la región”.

Además de los cambios que se puedan generar con la reforma a la salud y una posible nueva reforma laboral, por el momento es la escasez de medicamentos en el país el tema que les genera un dolor de cabeza. Aunque dicha escasez se ha ido reduciendo, todavía sigue siendo un problema para el sistema de salud y, según el líder de Foscal, es una situación que se ha originado en dos factores: primero, una regulación de precios de los medicamentos por parte del Gobierno con la cual los laboratorios no estaban de acuerdo. Y segundo, “porque el Gobierno ha querido producir muchos medicamentos en Colombia, pero no estamos preparados, el Invima no ha tenido la capacidad tecnológica y científica que se requiere para avanzar en este tema”.