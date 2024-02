Concejal denuncia que red de semáforos de Cali está en mal estado y solo funciona el 35%

“Nos vendieron un sueño que le cuesta a Cali $63 mil millones para instalar cerca de 200 intersecciones semafóricas inteligentes, pero solo seis estarían en funcionamiento y no sabemos cómo esos equipos aportan a la movilidad de la ciudad”, cuestionó la concejal.

Hernández Cedeño cuestiona por el aporte que esos semáforos a la movilidad de los caleños, porque el caos vial es constante y a la fecha no se conoce un informe sobre su aporte a la movilidad. “Lo grave es que no hay interconexión, porque de 144 semáforos que funcionan a escala, solo 76 están conectados; en central hay 198, pero solo 100 están conectados y 147 que no responden a ninguna de las centrales, es decir solo el 35% esta interconectada, el resto solo responden, como hablamos de semáforos inteligentes”.