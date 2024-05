Concejales de Cali alertan que realización de la Cop-16 estaría en riesgo si continúa violencia en Jamundí y Cauca

“Este gobierno potencia de la vida no puede quedarse en el título y debe reflejarse ese mandato en mayor presencia de la fuerza pública y respaldo a la institucionalidad en los diferentes municipios afectados por esa ola de violencia”, manifestó el Primer vicepresidente del Concejo.

El concejal Flower Enrique Rojas Torres dijo que el presidente Petro debe hacer un alto en el camino en relación a los diálogos de paz con grupos narcoterroristas, porque no han demostrado voluntad de paz. “El Presidente debe rodear la institucionalidad y no esperar una masacre en Colombia para tomar acciones, no más alcahuetería con grupos terroristas”.