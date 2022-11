Conductor del MIO de Cali fue herido con arma cortopuzante en su cabeza mientras cubría la última ruta; el atacante sería un exoperador

Un conductor del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali denunció haber sido agredido verbal y físicamente por un excompañero. El hecho se habría presentado el viernes 11 de noviembre aproximadamente a las 10:30 p. m. cuando el operador se encontraba cubriendo la última ruta a la altura de la estación Universidades, ubicada en la carrera 100 con calle 16, al sur de la ciudad.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver al operador lleno de sangre por la herida que le causaron con un arma cortopunzante en su cabeza y hombro. Al parecer, el ataque se habría perpetrado mientras él iba conduciendo.

“Vean lo que está pasando. Ese tipo está loco, nos tiene amenazados, cogió al compañero y lo apuñaló en la cabeza; el cuchillo quedó en el vehículo. Esa persona que está demandada dice que va a acabar con todos nosotros, acaba de apuñalar al compañero en la cabeza, se le subió al bus a apuñalarlo”, se le escucha decir a uno de los operadores del MIO en el video.

La grabación también muestra el relato de la víctima: “Medio lo alcancé a ver, pero todo sucedió muy rápido, me cogió sentado”, manifestó.

Otros de sus compañeros mostraron que en la escena de la agresión quedó el cuchillo con el que fue herido el conductor, incluso, el supuesto atacante habría dejado el carnet con su identidad, como si quisieran que tuvieran en cuenta este insólito detalle.

“Este es el carnet del compañero que dejó todo botado aquí, que lo apuñaló en la cabeza; el tipo intentó asesinarlo, ya llegó la ambulancia por él, afortunadamente no se la metió en el cuello, si no el resultado hubiera sido fatal, aunque la herida en su cabeza y hombro es profunda”, señaló otro conductor del MIO.

Al parecer, el atacante es un exoperador del Masivo Integrado de Occidente, a quien supuestamente han despedido de dos de los concesionarios por su actitud agresiva. Por ahora, la Policía Metropolitana de Cali se encuentra en su búsqueda para poder capturarlo.

Operadores estan preocupados. pic.twitter.com/NzCQP59wsQ — MIO Usuarios (@MIOusuarios) November 12, 2022

Mientras tanto, los conductores del MIO expresaron preocupación por su seguridad y esperan que las autoridades actúen pronto.

Este no ha sido el único ataque a operadores del masivo que se ha presentado en los últimos días. El más reciente se reportó al interior de un bus alimentador, donde una pasajera habría agredido al conductor porque supuestamente se saltó una parada.

El conductor de un bus grabó la discusión que sostuvo con la pasajera, quien envalentonada le reclamó por no haber hecho la parada. “¿Sí sabe que tiene que parar en todo lado? Usted tiene una ruta y su obligación es parar, porque en el mapa sale una ruta y tiene que cumplir con ella”, le reclamó la mujer.

Ante estas afirmaciones, el chofer respondió que, en efecto, estaba cumpliendo a cabalidad con la ruta y que no paró porque ella no oprimió el timbre que anuncia la parada. Enseguida, la pasajera arremetió de nuevo contra él: “Si yo timbro o no timbro, usted tiene que frenar, porque es una ruta”.

Frente a la insistencia de la mujer sobre las paradas, el hombre le dijo que durante el recorrido ella fue testigo de que no se detuvo en varias paradas porque nadie timbró o no había ningún pasajero esperando el bus. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para la pasajera. Continuó discutiendo y llamó “atrevido” al conductor.

Luego de ser llamado atrevido, el chofer no se quedó callado y la confrontó: “La atrevida es usted, que vino y me pegó mientras yo estaba sentado conduciendo”. De inmediato, la mujer se acercó a él manoteando y negando haberlo golpeado. “Ay, sí, qué miedo, qué miedo, ¿qué pasa? (...) Yo no le pegué, muéstreme dónde le pegué”, señala la pasajera. El conductor le responde mostrándole la cámara de seguridad del bus en la que habría quedado grabado el momento de la agresión.

Finalmente, la mujer se bajó del vehículo, no sin antes lanzar groserías contra él y su madre. Una vez ella se retiró del bus, el conductor le preguntó a otra pasajera si es cierto que fue blanco de un golpe, a lo que la usuaria contesta que sí.