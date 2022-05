El respaldo del secretario de Seguridad de Cali al general Barrero, investigado por paramilitarismo

El secretario de Seguridad de Cali, el coronel (r) Carlos Soler, volvió a respaldar al general de la reserva activa Leonardo Barrero, señalado por alias Otoniel ante la JEP por presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Hasta hace unos días el general trabajó como asesor de dicha dependencia Alcaldía local.

En una declaración a los medios de comunicación, el funcionario aseguró que la asesoría brindada por Barrero a la Alcaldía de Cali, desde octubre de 2021, dio resultados que se ven reflejados en las cifras de homicidios. Según Soler, dio “absolutamente todos (los resultados), pero se le desconocen”. En lo corrido de este año, de acuerdo al propio Observatorio de Seguridad, se han registrado 358 homicidios, uno más en el año pasado.

Pese al espaldarazo a la gestión de Barrero, aseguró que no lo está respaldando. “No lo estoy defendiendo porque con él (Barrero) se tomaron unas decisiones concertadas y políticas. No estoy defendiendo a nadie, pero es muy difícil que yo tome decisiones que luego me puedan hacer reversar por vía de tutela. El debido proceso es por vía de tutela. Si yo tomo decisiones administrativas mañana me pueden hacer reversar esa decisión”.

El contrato con Barrera culminó luego de que el alcalde Jorge Iván Ospina aceptara que los señalamientos de alias Otoniel contra el general eran graves. “No conozco al sr. general Leonardo Barrero, vinculado como consultor en asuntos de seguridad en la Secretaría de Seguridad y Justicia, y comprendo muy bien el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero las declaraciones ante autoridad competente dadas por alias Otoniel, que lo vinculan presuntamente a carteles del narcotráfico o a estar en la nómina de dichas organizaciones, nos orientan a que de manera inmediata sea desvinculado de dicha Secretaría”, afirmó días atrás el mandatario.

Soler insistió en que desde diferentes sectores están juzgando, atacando y estigmatizando a miembros retirados de la fuerza pública. De hecho, aceptó que otros siete uniformados en retiro, entre coroneles y suboficiales retirados, asesoraban a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

El general de la reserva activa Leonardo Barrero tenía un contrato por once millones de pesos y tenía como objetivo asesorar a la Alcaldía de Cali en la lucha contra los delitos en la ciudad y otros temas de seguridad. “Trabajan conmigo siete funcionarios, entre exmilitares y expolicías, y tengo sus renuncias en la mano porque no están dispuestos a dejarse estigmatizar. Cinco aceptaron seguir y los otros dos presentaron su renuncia irrevocable, porque no aceptaron que los pisoteen”, aseguró.

El sargento retirado del Ejército Alexander Chala, quien denunció el contrato de Barrero con la Alcaldía de Cali, aseguró que, contrario a lo que dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, la relación del coronel Soler con el general Barrero viene de años atrás. “Ellos trabajaron juntos por alrededor de ocho años. El amiguismo del coronel Soler con el general Barrero es de muchos años. Le entregó esos contratos sabiendo la situación del general”.

El general Barrero, quien prestó servicio activo entre 1977 y 2014, salió por la puerta de atrás del Ejército luego de unas revelaciones de SEMANA, donde en un audio le dice al coronel Robinson González del Río, investigado por falsos positivos, que “no se deje joder de esos ‘hp’ fiscales (que lo investigan)” y que deben “armarse como una mafia para denunciarlos”.

Alias Otoniel, extraditado hace unos días a Estados Unidos, dijo a la JEP que el general Barrero servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado “parte de la nómina del Bloque Centauros”. Asimismo, lo señaló de ser una “ficha clave” para lograr el control territorial en el Casanare.

Entre tanto, Chala también emitió una dura acusación contra Soler, al que señala de haberlo amenazado. El exmilitar sostiene que tiene en su poder un audio, el cual hasta ahora no ha publicado, que confirmaría dicha amenaza. “Es un audio donde él dice: ‘a ese sargento Chala me lo voy a cargar por meterse conmigo. Y a todo el que se meta conmigo me lo voy a cargar, porque yo no me pongo con juegos, yo no soy un niño’. Eso que estoy diciendo está en el audio, así de manera explícita”, asevera el sargento retirado.

Por su pate, Soler cuestionó que Chala no haya publicado el audio y el origen del mismo: “Si está haciendo esas aseveraciones, ¿de dónde lo sacó (el audio) y por qué no lo ha llevado a la Fiscalía”.

Las denuncias de Soler

De otro lado, el coronel (r) Carlos Soler señaló que el lunes instauró denuncias a dos personas que en redes sociales “están atacando a la Secretaría y sobre todo a miembros de Fuerza Pública, una de esas personas pone que trabaja en la Secretaría, y ponen en tela de juicio los derechos constitucionales”. Una de las denuncias sería contra el sargento Chala.

“Yo pienso que la Constitución es clara y la presunción de inocencia solo se rompe para personas ejecutoriadas, que eso de estar linchando a las personas me parece de quinta y falta de madurez. La invitación es a la reflexión de dejar a la seguridad por fuera de cualquier tema político, porque con qué cara yo le digo a los soldados y policías de Colombia venga y defiéndame hoy, si mañana los voy a estar linchando porque tienen una investigación”, aseguró Soler.

Continuó argumentando que “los oficiales más exitosos en combates nunca hemos dejado de tener 20 o 30 investigaciones, pero ninguna condena, pero la gente no entiende eso. Si a usted lo señala mañana una ONG o cualquiera de esas organizaciones que vive de demandar al Estado y a la Fuerza Pública, pues usted tiene una investigación, pero la norma hace prevalecer el derecho al buen nombre y debido proceso”.

“Aquí estamos hablando de linchar personas, a través de pisotear su buen nombre. Yo no puedo permitir eso y los tengo que denunciar”, añadió.

Además, el funcionario criticó los señalamientos contra exmilitares asegurando que los detractores de las fuerzas armadas tienen doble racero, pues “un día los echan del territorio (a los militares) y al otro día los llaman urgente para que venga a salvarlos, esa doble moral es la que reprocho. Les pido dejar el tema de la seguridad por fuera de las campañas políticas”.

Ante las denuncias por el contrato del general Leonardo Barrero con la Alcaldía de Cali, la concejala Ana Erazo pidió la renuncia de Carlos Soler. Frente a esto, respondió que la cabildante “no es ni juez ni parte. Si me quiere hacer un debate de control político, que es lo que la ley le permite hacer, que lo haga, de resto me atengo a lo que digan los jueces”.