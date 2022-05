“Me lo voy a cargar”: la supuesta amenaza del secretario de seguridad de Cali a quien reveló polémicos contratos

El sargento retirado del Ejército Alexander Chala hizo una grave denuncia contra el coronel (r) Carlos Soler, quien actualmente ejerce como secretario de Seguridad de Cali. De acuerdo con el exmilitar, el ahora funcionario habría señalado que se lo iba a “cargar”, luego de las revelaciones de los polémicos contratos que esa dependencia sostenía con el investigado general Leonardo Barrero.

A través de su cuenta de Twitter, el sargento Chala reveló que la Alcaldía de Cali pagaba 11 millones de pesos mensuales al general Barrero para asesorías en seguridad. Lo polémico de dicho vinculo es que el exalto oficial es investigado por supuestos vínculos con estructuras al margen de la ley. Además, alias Otoniel lo señaló como presunto colaborador de los paramilitares.

Están callados, vuelvo y pregunto, alcalde @JorgeIvanOspina sabia usted que su secretario de seguridad el Coronel (R) del Ejército @CarlosSolerP le entrego un contrato al General (R) Leonardo Barrera, ese mismo Oficial que nombra alías Otoniel por nexos con el clan del Golfo. pic.twitter.com/TD41yRu4GQ — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 2, 2022

El sargento Chala dice tener en su poder un audio de una conversación privada entre el coronel Soler y el general Barrero, tras la publicación en redes del polémico contrato.

“Es un audio donde él dice: ‘a ese sargento Chala me lo voy a cargar por meterse conmigo. Y a todo el que se meta conmigo me lo voy a cargar, porque yo no me pongo con juegos, yo no soy un niño’. Eso que estoy diciendo está en el audio, así de manera explícita”, dice el exmilitar.

Y aunque, asegura, el audio es su as bajo la manga, aún no lo ha presentado ante las autoridades competentes. “Es un audio comprometedor, que tenemos ahí y que vamos a darle manejo, porque ahí no solo está la voz del coronel, sino que también aparece el general retirado Barrero. Detrás de eso hay algo muy grande”, subraya.

Y, además, agregó: “Detrás de ese audio hay muchas cosas más y creo que todavía no es el momento de difundirlo, porque en esa comunicación hay mucho del general Barrero. A mí me mandaron un mensaje y me dijeron: ‘Chala te metiste y tocaste algo muy delicado, que es el general Leonardo Barrero, tocar a esa persona es arriesgar tu seguridad porque está en la capacidad de ubicarte rápidamente. A esa persona nunca debiste haberla tocado’”.

Pero las denuncias no paran ahí. Chala señala que, contrario a lo que dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, la relación del coronel Soler con el general Barrero viene de años atrás. “Ellos trabajaron juntos por alrededor de ocho años. El amiguismo del coronel Soler con el general Barrero es de muchos años. Le entregó esos contratos sabiendo la situación del general”.

El general Barrero Gordillo, quien prestó servicio activo entre 1977 y 2014, salió por la puerta de atrás del Ejército luego de unas revelaciones de SEMANA, donde en un audio le dice al coronel Robinson González del Río, investigado por falsos positivos, que “no se deje joder de esos ‘hp’ fiscales (que lo investigan)” y que deben “armarse como una mafia para denunciarlos”.

Recientemente, ante la JEP, Otoniel dijo que el general Barrero servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado como “parte de la nómina del Bloque Centauros”. Así mismo, lo señaló de ser una “ficha clave” para lograr el control territorial en el Casanare.

La respuesta de Soler

Ante los señalamientos del sargento Chala, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, le dijo a SEMANA que espera que las pruebas sean reveladas y puestas en conocimiento de las autoridades.

“Que ponga el audio para saber si corresponde al contexto, porque un audio puede ser citado. Yo te digo algo: una conversación privada no puede ser divulgada, pero si hay algo así tocaría mirar en qué contexto está hablando el que dice eso”, señaló el funcionario.

Además, aseguró que ya instauró una denuncia por injuria y calumnia contra el sargento retirado, pero dicha denuncia corresponde a un tema ajeno a las supuestas amenazadas señaladas por Chala.