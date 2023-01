Este es el milagro que piden los caleños para mejorar el precio de los servicios públicos

Analistas señalan que la disminución en el costo del servicio de energía no se mantendría por mucho tiempo.

En la capital del Valle, los ciudadanos indican que las facturas del servicio de energía presentan una reducción; esto se dio gracias a las medidas tomadas por el Gobierno a finales del año pasado, por lo que el valor del kilovatio por hora se estableció en $770 en las facturas de este mes.

Sin embargo, algunos analistas en el tema, como Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, señalan que esta reducción no se mantendría por mucho tiempo. “Las acciones tomadas por el Gobierno sí nos han permitido abaratar los costos de la energía, pero hay que ver qué más iniciativas se pueden impulsar a nivel nacional y desde las mismas Empresas Municipales de Cali (Emcali), para que este y los otros servicios sean de calidad y cada vez más asequibles para la población”, sustentó.

Asimismo, el congresista José David Name, quien alertó que las tarifas de energía podrían tener un aumento del 40 % debido a que las generadoras hidroeléctricas, productoras de la mayoría de energía en el país, aumentaron el valor del kilovatio por hora en diciembre.

Operarios de Emcali realizaron la instalación de cable de fibra óptica. - Foto: Cortesía Emcali

“El pasado 26 de noviembre, el precio registrado fue de $242,31 el kilovatio por hora; un mes después, el 26 de diciembre, alcanzó los $440,08. Un incremento abusivo que roza los 200 pesos, y lo grave es que podrían llegar a subir el valor del kilovatio hasta el precio de escasez, ubicado en $945″, explicó.

Por eso, los caleños están a la espera de nuevas medidas que impidan el incremento de las tarifas.

Cabe recordar que el año pasado, la ciudad de Cali registró el décimo mayor incremento anual en el precio de la energía eléctrica entre las 23 áreas metropolitanas del país, con un alza de 21,9 %, de acuerdo con cifras de Cali Cómo Vamos y el Dane.

A una familia le llegó el recibo de energía por más de $30 millones

El regalo con el que recibieron el Año Nuevo los residentes de una vivienda en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, fue lo que, según ellos, es un injusto cobro en un recibo de energía de la empresa Air-e, encargada del suministro del servicio.

Se trata de la familia Peña Guerrero, quienes han denunciado que no encuentran las razones por las que la factura llegó a tal precio, son casi 34 millones de pesos, que no se justifican, según ellos, pues no tienen ningún negocio en la vivienda, deudas antiguas y son de estrato 2.

La factura de un mes llegó por más de 33 millones de pesos. - Foto: Tomada de Red de Apoyo

“No tengo muchos electrodomésticos. Mis hijos salen a estudiar a las 6:00 de la mañana, igual que mi esposo y yo, que vamos a trabajar y regresamos todos después de 2:00 de la tarde. La verdad es que para estar en estrato dos el consumo nos viene bastante alto”, le dijo Félida Peña a Blu Radio.

Félida fue hasta las oficinas de la empresa y después de largas horas de espera y una álgida lucha, logró que el error fuera corregido y de $33.535.850 pagó $170.000.

Un caso similar le ocurrió a otra usuaria que llegó hasta las oficinas de la empresa a expresar su molestia contra la entidad, debido a que la factura le había llegado por más de trescientos setenta mil pesos, una cifra elevada para alguien que -al parecer- vive sola.

Según algunas denuncias, las tarifas de la empresa encargada de la prestación del servicio de energía habrían subido.

usuaria de air-e llora en Barranquilla por alto costo de factura - Foto: twitter @ctvbaranquilla

Usuaria de Air-e llora en Barranquilla por alto costo de factura

Su reclamo quedó registrado en un video grabado por uno de los ciudadanos que se encontraba también en las instalaciones de la empresa, pues la mujer, frente a un cubículo, mientras se sentaba, lloraba y gritaba, quejándose con el funcionario que la atiende.

El audiovisual fue difundido por una cuenta de un medio local en Twitter y está acompañado de un texto que describe lo sucedido: “Entre llanto y desesperación, una mujer fue a las oficinas de la empresa de energía Air-e en Villa Country, norte de Barranquilla, para reclamar un costoso recibo de energía. La mujer menciona que vive sola y la factura le llegó $374.000, por el supuesto valor de estimado”.