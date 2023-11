Esto ocurrirá con la escultura del ‘Saturno’ ubicada a las afueras de la Biblioteca Departamental en Cali.

Ospina dijo que Monumento a la Resistencia “se queda”

“¿Acaso no tuvimos un estallido social? ¿Acaso no existió una hipérbole ciudadana? ¿Acaso no tuvimos una pandemia? ¿Acaso no murieron muchos jóvenes? El Monumento simboliza esto y mucho más, retirarlo y ocultarlo es negar las grandes brechas de la sociedad. Sin duda se queda”, dijo.