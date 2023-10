El preocupante panorama de salud mental en Cali: el 70 % de los estudiantes está en riesgo

Desde el deporte: exigir una mayor oferta deportiva para la ciudadanía, no solo centrada en el alto rendimiento, con el objetivo de reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y la autoestima, y promover el bienestar físico y emocional.

“Es responsabilidad de todos trabajar juntos para restaurar la salud mental de Cali y proteger el futuro de sus ciudadanos. Y no, no nos estamos volviendo locos. Hablar de salud mental es un tema necesario, que debe abordarse sin tabúes. La ciudad debe volver a ser un lugar donde el cuidado y la protección se consideren fundamentales en la vida de sus habitantes, y donde la educación no solo se enfoque en la excelencia académica, sino también en el bienestar emocional y social de la comunidad”, manifiesta Daniella Plaza Saldarriaga.