“Me encontraba en La Marina, donde había realizado una descentralización para que la personería esté en todas partes. Cuando venía bajando, lo único que vi es que el escolta de la UNP comenzó a disparar, quedé sordo, me estrellé y fue el escolta el que contuvo la situación”, le dijo García a las emisoras ‘La W’ y ‘Caracol Radio’ .

“Yo logré correr a resguardarme en la casa de unos campesinos, la persona que estaba resguardando mi seguridad recibió un impacto, pero aunque tenía chaleco quedó con una costilla fisurada. Estuve esperando por más de una hora, los comandantes nunca llegaron, los que me rescataron fueron unas personas de la UNP y de verdad hay que agradecerle porque me sacaron del lugar”, narró a las referidas emisoras. De acuerdo con su relato, nadie lo ha protegido desde entonces, nadie le ha dicho que si necesita o no seguridad. “Estoy esperando a ser asesinado”, señaló a ‘Caracol Radio’.