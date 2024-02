Exsecretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado, fue imputado por presunto abuso sexual contra mujer en una finca

El testimonio de la víctima

“Tocó mis partes íntimas de manera reiterada, sin mi aprobación, aprovechando mi estado de embriaguez, situación que fue evidenciada por otras personas que se encontraban en el lugar, posteriormente, y después de múltiples acosos y pese a mis intentos de retirarme del lugar con ocasión de la incomodidad que me estaba causando con su actuar, de manera agresiva impidió que me fuera de la finca”, señaló la víctima en su denuncia.

“A quien en un tono amenazante y desafiante le impidió que me llevara, incluso bajándome del vehículo en el que pretendía irme, a pesar de lo indicado, continuaba insistiendo en que no quería estar más en ese espacio, por lo que la persona que se había ofrecido a llevarme me esperó en el carro mientras yo iba a la habitación por mis cosas”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía y la Personería de Cali.