Expersonero de Cali dice que al secretario de Cultura lo intentaron encubrir tras denuncia de presunto abuso sexual

Como expersonero de Cali y exdefensor regional del Pueblo hago eco de una grave denuncia donde el Estado, quien debe ser garante de derechos de la ciudadanía, no hace frente a una denuncia ante un eventual caso de abuso sexual contra una mujer”, dice Santamaría en un comunicado.

Y agregó: “La denuncia relaciona directamente al actual secretario de Cultura de Cali, Brayan Stiven Hurtado Salazar, a quien una mujer señala como su victimario por abuso sexual ante la Fiscalía. Lo indignante de la situación es la falta de protección a la presunta víctima por parte del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el del Personero de Cali, Harold Cortés , quienes conocieron oficialmente de la denuncia y no han actuado acorde a la premura del caso”.

Frente a esto, dice Santamaría, la situación deja muchas dudas que deben ser aclaradas públicamente. “Señor alcalde, Jorge Iván Ospina, ¿intervino ante el Personero de Cali para proteger a su Secretario de Cultura tras la denuncia de la víctima realizada el pasado 20 de septiembre ante la Personería de Cali, entidad protectora de derechos? ¿Sabía que la ruta por violencia sexual no se activó en tres meses? ¿Sabía que la activación de esta ruta es indispensable e implica investigación, seguimiento por parte de Policía, Fiscalía y acompañar a la víctima con un enfoque psicosocial y de género? ¿Se solicitó públicamente, aunque demasiado tarde, la ruta de protección por violencia sexual a la víctima?”

“Aquí, no solo enfrentamos la brutalidad de una presunta violación, sino también un intento de encubrir al presunto agresor. Al señor Personero de Cali, Harold Andrés Cortés: ¿Por qué no se activó la ruta de protección en ocasión de un hecho de violencia sexual para la presunta víctima de abuso sexual del Secretario de Cultura, siendo que la entidad recibió la denuncia directamente según la trazabilidad de la misma plataforma ANEXO? La Ley 1257 de 2008 lo establece claramente. ¿Se llevó a cabo la recepción de la denuncia, la investigación, la remisión a Fiscalía y el acompañamiento a la víctima con el debido enfoque de Derechos Humanos? ¿Es cierto que se le dio un tratamiento diferente para proteger al Secretario de Cultura por solicitud del alcalde Jorge Iván Ospina? Como defensor de derechos sospecho que la falta de atención con la víctima es una clara acción que pretende mantener los hechos en secreto, y es un acto plenamente vergonzoso. La ciudadanía necesita respuestas, y por supuesto, la presunta víctima, como todas las víctimas, necesitan atención por parte de quienes deben proteger sus derechos”.

La denuncia

“Tocó mis partes íntimas de manera reiterada, sin mi aprobación, aprovechando mi estado de embriaguez, situación que fue evidenciada por otras personas que se encontraban en el lugar, posteriormente, y después de múltiples acosos y pese a mis intentos de retirarme del lugar con ocasión de la incomodidad que me estaba causando con su actuar, de manera agresiva impidió que me fuera de la finca”, señaló la víctima en su denuncia.

“A quien en un tono amenazante y desafiante le impidió que me llevara, incluso bajándome del vehículo en el que pretendía irme, a pesar de lo indicado, continuaba insistiendo en que no quería estar más en ese espacio, por lo que la persona que se había ofrecido a llevarme me esperó en el carro mientras yo iba a la habitación por mis cosas”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía y la Personería de Cali.