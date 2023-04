Fuertes lluvias en Cauca y Nariño han dejado incomunicados a varios municipios.

Con el reporte de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de emergencia, la Gobernación del Cauca y de Nariño, adelantan la consolidación de información para establecer los daños causados por las fuertes lluvias de las últimas horas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el municipio de Toribío (Cauca), se presentaron varias avalanchas, una de ellas habría arrastrado por las aguas de una quebrada a un comunero indígena identificado como Ninrrod Dedan Escué, de quien se conoció que era compositor musical.

Asimismo, en Nariño, más de dos municipios se encuentran incomunicados por cuenta de dos puentes que colapsaron por las fuertes precipitaciones.

Según el director de Gestión del Riesgo de Nariño, Jader Gaviria, se presentaron varias emergencias por crecientes en los municipios de San Pablo, La Cruz, Cumbitara, La Florida, Tablón de Gómez y Barbacoas.

Mientras que un miembro de la Defensa Civil fue arrastrado por una corriente tras la creciente de la quebrada Bateros y organismos de socorro lo están buscando. Se trata de Javier Orlando Cerón Meneses, quien estaba ayudando a evacuar familias del municipio de San Pablo (uno de los más afectados), cuando ocurrió la tragedia.

Miembro de la Defensa Civil, Javier Orlando Cerón Meneses. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Las autoridades reiteraron que en este momento, el municipio de San Pablo se encuentra sin servicio de energía y acueducto.

“La vía que comunica de San Pablo hacia Pasto por la Virgen de La Playa está con socavación total, no hay vía en este momento. El municipio de La Cruz hacia Pasto también se encuentra incomunicado por la vía a San Bernardo que tiene múltiples deslizamientos. El municipio de Colón Génova se encuentra incomunicado hacia el municipio de San Pablo también por afectación de un puente y pérdida de banca”, confirmó el director de Gestión del Riesgo de Nariño.

El funcionario aseguró que varias viviendas fueron destruidas por la creciente del río Mayo, en el municipio de San Pablo.

“Es compleja la situación, hemos pedido ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que nos apoye en estos momento difíciles que atraviesa el norte del departamento de Nariño”, agregó

Por ahora, las autoridades realizan un censo para analizar las afectaciones y le piden a la ciudadanía estar en alerta.

Cabe recordar que en días pasados, el municipio de Corinto (Cauca) también se vio fuertemente afectado por las lluvias. Las autoridades tuvieron que ordenar la evacuación preventiva en tres barrios de esta municipalidad ante la creciente súbita del río La Paila.

Los organismos de socorro están realizando una inspección del afluente. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Esta situación generó el desbordamiento del afluente y posterior inundación en varios sectores de Corinto. Según el reporte, las zonas más afectadas fueron La Playa, La Esmeralda, Pedregal, el sector de la galería y los bares.

Igualmente, se adelantó un censo de las afectaciones ocurridas en la zona urbana y rural.

“Como ciudadanos debemos ser responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo la información oficial que emita la Administración Municipal y no dirigirse a las zonas de riesgo, en este caso, la ribera del río La Paila”, recomendó la Alcaldía.

Otro municipio que se ha visto afectado por las fuertes lluvias es Suárez, también ubicado en el norte del Cauca, donde hay más de 1.600 familias damnificadas. Incluso, dos escuelas quedaron sin energía.

Una de las viviendas que resultó afectada tras las lluvias presentadas en las últimas horas en el municipio de Suárez, Cauca. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“En todos los salones hay inundaciones, también hubo muchos vendavales en las casas. El momento del fuerte aguacero fue algo desesperante, ya que muchos habitantes se vieron afectados”, señaló José Alirio Ortiz, miembro de una de las instituciones educativas afectadas.

Mientras que uno de los afectados dijo que su vivienda se le vino abajo por pedazos y perdió todos los electrodomésticos.

“En primer lugar, bendito Dios que no hubo pérdidas humanas, pero desafortunadamente todo se perdió (enseres, la cama, colchones, electrodomésticos). No hubo tiempo para nada, porque cuando empezaron las lluvias, estaba sentado en un cojín con un niño de 15 meses, cuando empezaron a caerme encima bloques de cemento, láminas, me tocó salir corriendo con el niño debajo de los brazos”, relató Samuel Lucumí Ambuila, habitante de Súarez.