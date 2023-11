“Haga lo que tenga que hacer”: caleño se vuelve a hacer viral al enfrentar a motociclistas que invaden ciclorruta

En redes sociales viene circulando un video en el que un hombre caleño, junto con un amigo, decide hacer respetar las ciclorrutas de la capital vallecaucana, las cuales son utilizadas, de forma abusiva, por motociclistas que buscan evitar el trancón.

En los clips que circulan en redes sociales se ve cómo este par de jóvenes, indignados por la alta cantidad de motos que invaden el carril exclusivo de las bicicletas, deciden, de manera pacífica, impedir que estas sigan transitando por allí, obligándolos a circular por la calzada mixta.

En la primera parte del video, el hombre, que ya ha protagonizado otros videos en el pasado, se baja de la bicicleta y asegura que se quedará parado allí y permitirá el paso únicamente a “ciclas”; incluso, les pide a los moteros que retrocedan y tomen “carretera”.

No es la primera vez que este joven caleño protagoniza un video de estos. | Foto: Captura de pantalla video publicado en X por @ColombiaOscura

“Solo ciclas, nada de motos, mi hermano. Aquí me voy a quedar parado porque, a ver, vamos a respetar las ciclorrutas en Cali, mi hermano. Aquí me voy a quedar parado, usted verá qué hace, ñaño. Aquí me voy a quedar parado. Haga lo que tenga que hacer. Por eso te digo, haga lo que tenga que hacer, yo aquí me voy a quedar parado, no me voy a mover”, dice el hombre en el clip que se volvió viral.

Segundos después aparece su compañero y ambos confiesan que están “ofendidos” porque en la empresa no les pagaron y fueron sorprendidos por la lluvia, razón por la que decidieron protestar impidiendo el paso de motos por la ciclorruta.

“Suavecito, bueno, mis papachos, nada de descontrol en la ciclorruta. No van a pasar. Aquí nadie va a pasar, aquí nadie va a pasar mi papá. No nos pagaron hoy en la empresa, no vamos a dejar pasar motos por las ciclorrutas. Solo carril de cicla. Devuélvase”, se escucha.

En ningún momento los jóvenes se tornan agresivos; por el contrario, aseguran que hacen esto como ciudadanos que buscan que hacer “respetar los espacios públicos” y dejan claro que su intenscón no es pelear ni irrespetar a nadie.

El sujeto les pide de forma amable a los motociclistas que no invadan la ciclorruta. | Foto: Captura de pantalla video publicado en X por @ColombiaOscura

“Pa’ atrás, con todo el respeto, cojan su carril, sin irrespetar a nadie. Lo mejor que pueden hacer es que cojan su carril, aquí no vamos a pelear ni nada, vamos a hacerlo como ciudadanos que somos, vamos a respetar los espacios públicos”, dice uno de los jóvenes protagonistas del video.

“El que tenga afán que coja carretera. El que tenga afán que se pase pa’ la carretera, aquí nos vamos a quedar con el socio ofendido y aborrecido porque nos cogió el aguacero. Nada de motos por acá”, fueron las palabras del compañero del caleño que inicialmente impidió el paso.

La otra cara de la moneda es la de los motociclistas que se vieron sorprendidos por estos jóvenes, quienes acataron la petición y, sin poner resistencia ni responder de forma agresiva, simplemente se cambiaron a la calzada mixta y continuaron su camino.

No es la primera vez

El protagonista de este clip ya había saltado a la fama unas semanas atrás, cuando en otra vía de Cali había hecho lo mismo. En esa ocasión, su reclamo a los motociclistas también se hizo viral y los obligó a “seguir a su ritmo” por la ciclorruta, argumentando que este espacio no es para que circulen motocicletas.

“Ando bien ofendido en la ciclovía. No me voy a mover por ningún motociclista, me voy a quedar aquí parado, esta es la ciclovía, aquí no deben andar motos”, dijo contundentemente en ese momento.

El joven nunca recurre a la violencia y de manera pacífica impide que las motos invadan la ciclorruta. | Foto: Captura de pantalla video publicado en X por @ColombiaOscura

El acto del joven ha sido aplaudido en redes sociales, donde su video se hizo viral. “Esa es la actitud”; “Cali es la ciudad donde los ‘caramelos’ son más cívicos que la supuesta gente de bien”; “si desde el cole o la escuela se enseñan los valores como el respeto, nos ahorraríamos mil cosas como esta”; “el socio está claro”; “muy bien por el socio que defiende el derecho de las personas que se movilizan en bicicleta”.

“Este joven sí es un caleño de verdad”; “el video completo es un espectáculo”; “entonces se van atrás de mí (risas) buenísimo, así es papi. Generando y recuperado el civismo de Cali”; “qué elegancia, lo amo mal”; “las apariencias engañan, muchos por ahí con saco y corbata que se pasan por la faja la ley”; “nos falta mucho por aprender y respetar. Debemos pensar también en los demás”; “así me va a tocar hacer en Sincelejo”; “me uno a este joven que tiene toda la claridad con respecto a la ciclorruta”.