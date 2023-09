Indignación en Cali: pareja es captada realizando actos obscenos en bus del MIO

Pareja fue grabada teniendo relaciones íntimas en un teleférico

Así les ha cambiado la vida

“Mi situación es grave. He tenido que suspender mis actividades académicas. No puedo salir a la calle, los hombres que me identifican en la calle me faltan al respeto. Tuve que renunciar a un trabajo que conseguí hace pocas semanas por lo que me está pasando. Ya no puedo dormir, tengo ansiedad, depresión, quiero aislarme de todo el mundo”, expresó la mujer.