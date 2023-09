En video: un hombre atacó a un bus del MIO en medio de un acto de intolerancia

Los ataques contra los buses del MIO no paran en Cali, es más, se han convertido en un acto que las autoridades buscan controlar con medidas contundentes. El caso más reciente se presentó este lunes, 4 de septiembre, en la Calle 70 con Carrera 5 Norte.

El acto quedó grabado en un video que se difundió por redes sociales, en este se ve a un conductor de un carro particular discutiendo con un operador del MIO. Todo se sale de control cuando este conductor se baja, camino unos metro s, recoge una tabla que encuentra en el piso y la lanza contra el parabrisas del masivo, así dañándolo.

No para la inseguridad en el MIO: se conoció un nuevo caso de acoso a una mujer

Contexto: No para la inseguridad en el MIO: se conoció un nuevo caso de acoso a una mujer

El filme, también deja ver que el responsable de este hecho sería un adulto mayor que no supo controlar un ataque de ira, pese a las súplicas de la mujer que lo acompañaba.

Ante este caso, las autoridades no se han pronunciado.

Un acto de intolerancia es viral en redes sociales. El hecho indican que se registró sobre la calle 70 con carrera 5Norte, donde el conductor de un carro particular tras sostener diferencias con el operador de un MIO, se baja de su carro y lanza una tabla contra el bus. pic.twitter.com/ARvkJTrU5g

Motociclista intentó dañar un bus articulado

Este caso de agresión contra el MIO se presentó en la tarde del martes 7 de marzo. Aunque la situación no pasó a mayores, los ciudadanos le piden a las autoridades dar con el paradero del hombre que atacó el bus y que responda ante la justicia.

Mientras tanto, el hecho ha suscitado comentarios de rechazo. “Porque la gente le tiene bronca al transporte público. Es un odio incomprensible”; “Cali necesita un alcalde con el carácter de Bukele”; “Cali, sucursal de la delincuencia”; “Cali es un absoluto desorden, las vías un asco, la movilidad un caos, la demagogia en las calles absoluta. Definitivamente, no hay alcalde”; “esa no es la manera de reaccionar, increíble que los conductores y usuarios tengan que vivir este tipo de situaciones”; “ojalá las autoridades lo capturen pronto, si no se hace justicia, estos hechos se seguirán presentando en la ciudad”. Han sido algunos de los comentarios.