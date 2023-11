Insólito: roban en Cali a un modelo en plena sesión de fotos, todo quedó captado en video

“Nos encontrábamos trabajando para nuestra marca en la cual nuestro modelo fue víctima de un hurto, como lo pueden ver en este video que es 100 % real y no es grabado con fin de crear contenido ni expectativa”, fue parte del relato añadido a la prueba de hurto.

En cámara quedó filmado el rostro, con buena calidad, de la persona que cometió el robo, pero por ese detalle varios de los internautas se atrevieron a especular que pudo haberse tratado de una recreación para exponer la marca caleña. No obstante, como se hizo mención, los dueños de la empresa precisaron que fue una situación real, no un montaje.

“Eso se ve más actuado que la escena de los espíritus chocarreros”; “Eso es puro libreto, esta gente no conoce límites para hacerse viral… en el centro de Cali no roban con esa modalidad”; “Ese man de la moto está reentrenado”; “Es falso, grabaron todo menos las placas… qué pereza esos videos”; “La agilidad de ese cuchito no está escrita ni en las profecías de los mayas”; “Sesión de fotos más improvisada... además que el fondo nada que ver con la marca”; “Consecuencias de la inseguridad que campea a sus anchas en la ciudad”, se lee en X.