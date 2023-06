Más de 100 mil conductores en Cali no renovaron el documento.

La impresionante cifra de conductores caleños que no alcanzaron a renovar su licencia de tránsito: ¿qué pasará con ellos?

Por estos días, cientos de conductores estuvieron desesperados intentando renovar su licencia de conducción, pues los que no alcanzaron se enfrentarán a multas a partir del miércoles, 21 de junio.

En Cali, según el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), de las 250.000 licencias que estaban pendientes de renovación, 100.000 conductores no alcanzaron a hacer el proceso.

“Las demoras en el proceso se deben a la capacidad limitada de los centros de reconocimiento de conductores que están autorizados a atender una cantidad determinada de citas.”, dijo a SEMANA Jaime Cárdenas, gerente del Cdav.

Colombianos se dejaron coger la noche para la renovación de sus licencias de conducción. - Foto: Guillermo Torres

Cárdenas recalcó que quienes tienen el proceso en marcha pueden continuar con él, sin embargo, deberán abstenerse de conducir hasta ya tener su documento actualizado. El proceso de renovación de la totalidad de licencias pendientes en la ciudad podría durar aproximadamente seis meses.

Esta renovación, que inició hace meses, es obligatoria para aquellos conductores que se beneficiaron de la Ley 2161 de 2021 (licencias que no tenían fecha de vencimiento, aparecían como indefinidas o con fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022).

El Ministerio de Transporte ha dicho que no es posible ampliar de nuevo el plazo para renovar las licencias de conducción, de manera que quien no logró hacerlo quedará expuesto a las sanciones de rigor.

El plazo para renovar las licencias de conducción terminó este martes 20 de junio. En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que el 21 de junio empezarán las multas para quienes tengan el documento vencido.

“La circular que emitió el Ministerio de Transporte es clara en cuanto a que a partir del 21 de junio se deberán hacer los requerimientos y notificaciones correspondientes a todos aquellos que circulen con la licencia expirada”, dijo William Vallejo, secretario de Movilidad.

Secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En cuanto a las multas por no tener la licencia al día, se deben tener en cuenta dos casos diferentes: no portar la licencia vigente y conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

En el primer caso, es decir, no portar la licencia vigente, se aplica una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

Por otro lado, conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente se considera una infracción más grave. En este caso, la sanción implica una multa de 30 días de salario mínimo, lo que equivale a 1.160.000 pesos en 2023. Esta infracción está catalogada como D.1 y se refiere a “guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente”.

Además de la multa, si un conductor es sorprendido conduciendo sin licencia, su vehículo quedará inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que una persona autorizada con licencia de conducción pueda recogerlo.

Es fundamental tener en cuenta estas instrucciones obligatorias para evitar sanciones y cumplir con la normativa vigente en materia de licencias de conducción. Mantener la licencia al día y portarla siempre durante la conducción, junto con los demás documentos requeridos, son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad vial y evitar contratiempos legales.

Más de 100.000 conductores en Cali no alcanzaron a renovar la licencia de conducción. - Foto: daniel jaramillo

De esta forma, las entidades también han instado a la ciudadanía a estar atenta respecto a sus multas, tanto en concepto, como en valor. Esto, debido a que en el territorio nacional se presentan casos similares a los presenciados en Bogotá, donde, de acuerdo con cifras de Bogotá Cómo Vamos, en la capital se imparten más de dos mil comparendos al día. De estas, una gran cantidad no es notificada a tiempo y el ciudadano no se entera de que fue castigado económicamente, por lo que la deuda no termina por ser saldada.