La vida de lideresa Lina Tabares está en riesgo: este era el plan para asesinarla por su testimonio en juicio de falsos positivos

Este caso fue catalogado como un falso positivo y una de los testigos clave es Lina Tabares, quien fue una de las primeras defensoras de derechos humanos que llegó al lugar y logró recopilar pruebas contundentes que desmentían la versión oficial del Ejército. Ante esto, la Fiscalía imputó a 39 militares, seis de ellos están tras las rejas y al menos tres altos oficiales no han podido ser ascendidos por este pendiente con la justicia ordinaria.

Con ese panorama, Lina ha recibido varias amenazas de muerte e, incluso, atentados con explosivos en su residencia. En el más reciente mensaje, un anónimo le manifestó -con detalles- que aquel 3 de septiembre se salvó al no asistir a la audiencia.

“Empezar por informarle que la decisión de no asistir a la audiencia de oralidad que se tenía programada para el 3 de septiembre del presente año, se convirtió en la decisión en la que usted sin querer, logró proteger su vida”, inicia el escrito. Luego, la presionan con frases intimidatorias: “Señora Margarita, apártese de este proceso, no asista a ninguna audiencia, no entregue evidencias probatorias nuevas, usted, señora Margarita es el objetivo principal y la testigo de mayor relevancia en este proceso”.