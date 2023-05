Las razones del concejal de Cali para declarar a la vicepresidenta Francia Márquez persona no grata

El concejal de Cali, Roberto Rodríguez Zamudio, quien hace parte del Centro Democrático, pidió este miércoles en plenaria del recinto distrital declara persona no grata en la ciudad a la vicepresidenta Francia Márquez, luego de manifestar su apoyo público a la Primera Línea.

“Debería ser declarada como persona no grata en la ciudad de Cali la vicepresidenta Francia Márquez. Su posición de pararse, de tomar posición al lado de los criminales, en un discurso apasionado, la deja muy mal parada. Ninguna vergüenza tuvo para decir que está a favor, que apoya la primera línea”, dijo el concejal.

Y asimismo agregó: “Esa empresa criminal que acabó con nuestra ciudad, asesinó tres policías, tres bebes, asesinó a un ingeniero, torturó a miles de personas, hicieron destrozos y en ese secuestro que hicieron con la ciudad lo utilizaron para que los caleños perdieran su empleo, se vieran agobiados por el hambre, la falta de medicamentos”, dijo Rodríguez.

Francia márquez Vicepresidenta de la República - Foto: juan carlos sierra-semana

En plenaria de Concejo, el cabildante también manifestó que los daños causados por la Primera Línea en Cali ascienden a 130 mil millones de pesos. “Ese dinero es producto de los destrozos de estos criminales y ese recurso para reparar todo sale de la Alcaldía y de la posibilidad de generar acciones sociales como comedores comunitarios, educación, salud y bienestar”, especificó el concejal.

La gobernadora también muestra su descontento

Las palabras de Francia Márquez indignaron a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien recordó que precisamente la primera línea incendió el Palacio de Justicia de Tuluá, las alcaldías de Jamundí y Yumbo, y que -además- “asesinó, secuestró y torturó policías”.

En el espacio de Vicky en SEMANA, la gobernadora Roldán expuso que “tiene que estar uno muy descontextualizado de lo que vivió el Valle del Cauca y Colombia durante esos 40 días”, en referencia al paro nacional de 2021, como para hacer afirmaciones similares a las que hizo la vicepresidenta recientemente.

“Vivió Colombia, pero más duramente el Valle del Cauca. Nosotros tuvimos más de 80 bloqueos, tuvimos una ciudad totalmente vandalizada, las estaciones del MIO, bancos, comercio, en Tuluá, en Buga, en Jamundí, en Cartago; tuvimos los 42 municipios del Valle del Cauca totalmente encerrados”, recordó Roldán.

Teniendo como base el contexto que atravesó el Valle del Cauca durante el paro nacional, la gobernadora rechazó el llamado hecho por la vicepresidenta, enalteciendo y lanzando “vivas” a la primera línea.

“No desconozco que nosotros tuvimos unas mesas de diálogo con unos jóvenes que sí tenían una concepción, y con ellos hemos seguido trabajando (...). Pero no puede decir la vicepresidenta de este país que no hubo una primera línea vandálica, que no hubo una primera línea que cometió homicidios, que no hubo una primera línea que se desmandó totalmente contra un departamento”, sostuvo la gobernadora Clara Luz Roldán.

Gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y vicepresidente Francia Márquez, respectivamente. - Foto: Montaje SEMANA: Instagram @claraluzroldan / Esteban Vega La-Rotta - Publicaciones Semana

Adicionalmente, criticó el llamado hecho por la funcionaria, dentro del cual lamentó la presencia de “odio, desesperanza y falta de reconciliación”. “Eso nos duele mucho a los vallecaucanos. A gran parte de los vallecaucanos nos ha dolido mucho la posición de la doctora Francia Márquez”, anotó.