Desde la Casa de Nariño defienden a Francia Márquez por apoyar a la primera línea, pero olvidan los crímenes que cometió ese grupo

Omitiendo de tajo las afectaciones que vivió el comercio por los desmanes y caos que desató la polémica primera línea con ataques, obligando a miles de establecimientos a cerrar declarándose en quiebra por el estallido social que se registró en el paro nacional de 2021, se conoció un controversial apoyo desde la Casa de Nariño.

La voz de aliento para Márquez, salió de la consejera presidencial para la Juventud Gabriela Posso, quien publicó un mensaje de solidaridad para Francia Márquez por medio de su cuenta de Twitter, omitiendo mencionar los daños causados por la primera línea.

“Jamás olvidaremos que la juventud fue perseguida, estigmatizada y violentada por reivindicar una vida con dignidad. Nuestro compromiso como #GobiernoDelCambio es la defensa de la vida, la justicia y la no repetición. Solidaridad con nuestra Vicepresidenta @FranciaMarquezM”, público en el trino la alta funcionaria Posso.

Jamás olvidaremos que la juventud fue perseguida, estigmatizada y violentada por reivindicar una vida con dignidad.



Nuestro compromiso como #GobiernoDelCambio es la defensa de la vida, la justicia y la no repetición.



Solidaridad con nuestra Vicepresidenta @FranciaMarquezM. — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) May 3, 2023

En ese mensaje, la consejera Presidencial para la Juventud del Gobierno nacional del Pacto Histórico, no hace relación a los integrantes de la fuerza pública heridos, ni los ataques que recibió las sedes de los establecimientos del Estado.

El presidente Gustavo Petro nombró como alta consejera para la juventud a Gabriela Posso, una mujer con ascendencia dentro del movimiento estudiantil. - Foto: Diana Rey Melo

Pero el mensaje no tardó en tener varias críticas de los internautas, que le recordaron a la consejera Presidencial la financiación que hizo el ELN de la primera línea y de los crímenes que cometió ese grupo en varias zonas del país.

Los hombres de la Policía y del Esmad fueron atacados brutalmente por la primera línea; en ocasiones, incluso, trataron de quemarlos vivos. - Foto: guillermo torres-semana

“Jamás olvidaremos que criminales de la Primera Línea, al igual que Farc, ELN y paramilitares, en nombre de una supuesta causa justa, salieron a dañar al pueblo en cuyo nombre dijeron hablar. No olvidamos las lagrimas de la esposa e hija del Capitán Solano, asesinado por miembros de la primera línea”, dice uno de los mensajes.

Jamás olvidaremos que criminales de la Primera Línea, al igual que Farc, ELN y paramilitares, en nombre de una supuesta causa justa, salieron a dañar al pueblo en cuyo nombre dijeron hablar. No olvidamos las lagrimas de la esposa e hija del Capitán Solano, asesinado por miembros… pic.twitter.com/QKMrMSnw28 — Isa Mejía (@isamg6) May 3, 2023

Y otro usurario de Twitter arremetió: “Disculpe, y en el gobierno del cambio, cuántas masacres llevan y cuantos líderes sociales asesinados, o esos no cuentan en el país capital del costo de vida”.

Disculpe, y en el gobierno del cambio, cuántas masacres llevan y cuantos líderes sociales asesinados, o esos no cuentan en el país capital del costo de vida. — GRITA...........@&@................. (@GermanEnrique09) May 3, 2023

Avalancha de críticas a Francia Márquez

Una ola de críticas se desataron en el país, por la declaración que dio el pasado lunes festivo primero de mayo en la conmemoración del día internacional del trabajo la vicepresidenta Francia Márquez en donde ‘mostró su verdadera cara’ y defendió sin sonrojarse a la primera línea.

Víctor Muñoz y Francia Márquez - Foto: Foto SEMANA y foto Vicepresidencia

Uno de los fuertes sablazos en contra de la alta funcionaria y coequipera del presidente Gustavo Petro fue por parte de un exfuncionario del gobierno del exmandatario Iván Duque, quien ‘le cantó la tabla’ recordándole todo el daño que la primera línea hizo al país en el llamado estallido social.

Por medio de su cuenta de Twitter, Víctor Muñoz exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, le recordó que la primera línea, que desató el caos en Colombia, poniendo en jaque a la fuerza pública y al comercio, fue financiada por peligrosas organizaciones criminales como la guerrilla del ELN.

En 2021 se presentaron violentas protestas protagonizadas por la llamada primera línea, que hoy el Gobierno insiste en dejar en libertad, pese las evidencias de delitos de quienes fueron procesados. Las víctimas y los denunciantes sienten miedo.

De la misma manera, en el mensaje que publicó en sus redes sociales fue más allá e indicó que la primera línea secuestró, torturó y asesino a policías, en medio del paro nacional de 2021.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? La que estaba financiada por los narco terroristas del ELN?, La que secuestró, torturó y asesino policías?, ¿La que bloqueo afectando a ciudadanos humildes? La que atentó contra la justicia? ¿Apoya usted todos estos actos delincuenciales de la primera línea?, trinó Muñoz.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea?



La que estaba financiada por los narco terroristas del ELN ?



La que secuestró, torturó y asesino policías ?



La que bloqueo afectando a ciudadanos humildes ?



La que atentó contra la justicia ?



Apoya usted todos… — Victor Munoz (@Vicmunro) May 2, 2023

“No me da miedo decir: que viva la primera línea”: polémica declaración de la vicepresidenta Francia Márquez

El ambiente político del pasado lunes ha sido bastante particular. Entre otras razones, porque es oficialmente el primer Día Internacional del Trabajo del gobierno de Gustavo Petro. Con ese contexto, las organizaciones que salieron a las calles también estuvieron acompañadas de altos funcionarios del gobierno, y por supuesto del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez, este primero de mayo, en Cali - Foto: Pantallazo de video

Márquez, desde Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones que, como es común, generan sentimientos extremos, o demasiado apoyo o demasiado desacuerdo. Por ejemplo, se le criticó nuevamente lo dicho sobre la primera línea.

Primera línea - Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.

Daniel Briceño, abogado y columnista - Foto: Foto del video de SEMANA

Por esas palabras, el abogado Daniel Briceño, cuestionó lo dicho.

“‘Qué viva la primera línea’, dice la vicepresidenta Francia Márquez. Una vergüenza como defienden a estos delincuentes”, señaló Briceño a través de su cuenta de Twitter.

Francia Márquez la volvió a hacer, “se jodieron”: la vicepresidenta marchó cargada de tigre y culpó a las “oligarquías”

La misma vicepresidenta de la República, Francia Márquez, hizo su aparición en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, para enviarle un fuerte mensaje a la oligarquía del país.

“Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadores de este país”, afirmó Márquez.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia”, puntualizó fuertemente la vicepresidenta.

Es oportuno resaltar que en las movilizaciones que se realizaron con normalidad en Bogotá y en las demás ciudades cafeteras, algunas personas marchan a favor de la reforma laboral que propone el Gobierno Petro, pero otros, en cambio, hacen todo lo contrario, se manifiestan en contra de la misma reforma.