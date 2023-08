Le dicen adiós a Hernando Patiño, el duro de la crónica roja en el Valle; su historia era de admirar

”Mi papá creía que era solo el alcohol y le pedía a mi Dios que más bien me muriera antes de que él me viera así ”, le contó Patiño a ‘Menchis’ Libreros.

Asimismo, contó que el día que tocó fondo fue en 1992, justo cuando se enteró de la muerte de su madre. “Estaba enguayabado y un lotero me preguntó que si no sabía lo de mi madre, yo sin entender nada le pregunté ¿qué pasó? ahí me dijo que había muerto. No tenía un peso en el bolsillo ni empleo para esos momentos amargos”.