Papá de niña desmembrada en Cali alcanzó a preguntarle al presunto feminicida por su hija: “Tenía los labios mordidos, tenía arañones”

En entrevista con Noticias Caracol , Genaro describió que la adolescente pidió permiso para ir a la tienda en la noche de ese jueves y no retornó al hogar. Aunque él la llamó en repetidas ocasiones para saber a qué se debía la tardanza, no le contestó.

“Le pregunté al asesino de mi hija que si le había visto y él me dijo que no, que no la había visto. Yo la busqué toda la noche y, al otro día, amanecí también a buscarla, a revisar las cámaras de los vecinos y todo apuntaba a que no había pasado del taller”, dijo el hombre.