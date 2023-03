Líder social del Cauca fue encontrado muerto tras varios días desaparecido; su familia habló y denunció fuertes amenazas

El reconocido líder social afrodescendiente Weimar Possu Díaz fue encontrado muerto en una zanja de la vereda Las Brisas del municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Su familia le perdió el rastro el pasado viernes, 17 de marzo, cuando salió de su casa y no contestó más su celular. Ante su desaparición, lo buscaron en los lugares que frecuentaba, pero no lo encontraron. Volvieron a verlo el domingo, 19 de marzo, en la tarde, cuando su cuerpo sin vida fue hallado con heridas de arma blanca.

Weimar Possu Díaz, de 66 años, era el fundador y presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. Se le recuerda por su lucha en defensa del territorio y la vida digna de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca.

El líder social venía adelantando un proceso con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la entrega de un predio, ubicado en jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, que iba a ser usado por el Consejo Comunitario para sembrar cultivos. Esta gestión en defensa del derecho a la tenencia de la tierra y la alimentación sería la génesis de su asesinato.

Así lo asegura Mayra Castillo Díaz, quien es sobrina del líder social y compartió sus luchas coordinando las comunicaciones del Consejo Comunitario.

“A causa su gestión ante la SAE se hizo más visible y llegaron amenazas. De pronto, por confiado o por miedo, no las manifestó en su momento. Le llegaron panfletos a la casa y llamadas extorsivas a su teléfono celular”, aseguró a SEMANA.

En las amenazas para que abandonara el proceso, cuenta, le decían que “desistiera del proceso, que no se metiera, que se estaba metiendo donde no debía”.

La mujer también se atrevió a decir quiénes podrían ser los autores del crimen. “Creo que detrás de la muerte de mi tío están personas del territorio que no estaban de acuerdo con el proceso que lideraba. No me atrevo a decir nombres, pero pueden estar detrás los dueños del terreno que tiene en su poder la SAE y que iba a ser entregado al Consejo Comunitario”, puntualizó.

Afirma que se siente en peligro, pero que no abandonará la lucha que inició su tío. “Me siento situación de riesgo porque lo acompañaba en todos los espacios de lucha (…) sin embargo, ahora más que nunca vamos a seguir en la lucha por el predio, no vamos a abandonar ese proceso, exigiremos que nos lo entreguen para poder cultivar”.

Los peritos del CTI de la Fiscalía que inspeccionaron el cuerpo no encontraron el celular ni los documentos del líder social. Su sobrina asevera que los estados de WhatsApp que el hombre había publicado fueron eliminados y que intentaron ingresar a sus correos electrónicos.

Tras el asesinato, la mujer señaló que ella y su familia esperan celeridad en la investigación por parte de las autoridades, y la captura de los responsables. Además, pidió la ayuda de la vicepresidenta Francia Márquez, quien se pronunció sobre el crimen del líder social.

“Rechazamos el vil asesinato del líder Weimar Possu Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. Nos solidarizamos con su familia, la comunidad de Puerto Tejada y ACONC. Solicito a @FiscaliaCol investigar este lamentable hecho”, expuso la vicepresidenta.

De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en lo corrido de este año han sido asesinados 29 líderes sociales en Colombia.