“No puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado, sino el narcotráfico”: expresidente Uribe

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que “en algunas regiones de Colombia no gobierna el Estado, sino el narcotráfico”.

Las fuertes declaraciones las hizo en un evento del Centro Democrático en la ciudad de Bogotá. “En algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace mucho rato ya no gobierna el Estado, las decisiones las toman con fusil en mano, con asesinato y tortura, las hacen cumplir los narcoterroristas. Eso no puede seguir, esa es la división cruel del país; en el Catatumbo desde hace mucho rato no gobierna el Estado colombiano, gobiernan los terroristas”, aseguró el exmandatario.

Asimismo, propuso una consulta popular antidrogas. “Eso lo tenemos que combatir, ese cuento de que la droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad. La droga es el libre camino a la esclavitud del ser humano, por eso yo celebro esta iniciativa y hay que ponerle todo el énfasis”, sostuvo durante el evento.

Alvaro Uribe Vélez. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Igualmente, manifestó que de cara a las elecciones regionales se necesita una alcaldía en Bogotá que se preocupe por la seguridad.

Cabe destacar que Uribe, en compañía de 12 congresistas del Centro Democrático, lanzó en Valledupar, capital del departamento del Cesar, la recolección de firmas para llevar a cabo una consulta popular sobre las reformas a la salud, laboral y pensional. El presidente invita a que, votando ‘sí’ a las 14 preguntas presentadas, se rechacen las modificaciones propuestas por el Gobierno Petro.

El expresidente recorrió las calles de Valledupar invitando a los ciudadanos a firmar las planillas para poder realizar la consulta. En las imágenes de la actividad se ve cómo Uribe Vélez llama la atención de más de un transeúnte, quienes se acercan para depositar su apoyo y para tomarse una foto con el exmandatario.

La firma del expresidente Uribe quedó en video, lugar en el que varias personas se le acercaron para conocerlo y para firmar.

En ese momento, con un sombrero wayúu, acompañó la firma de ciudadanos que se acercaron, mientras otros lo veían de cerca y grababan la interacción con las cámaras de sus celulares. Con la presencia del expresidente, se logró llenar la primera planilla.

Expresidente Álvaro Uribe recogió firmas en Valledupar. - Foto: @AlvaroUribeVel

Después del recorrido, el presidente asistió a un foro con sectores productivos y sociales de la ciudad. También estuvieron presentes los congresistas Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín, Ciro Ramírez y Juan Espinal.

La meta del Centro Democrático es llegar a cinco millones de firmas a favor de la consulta popular, a pesar de que las firmas requeridas por la Registraduría sean solo 1.930.000. El proceso continúa en el Senado de la República, donde la plenaria debe emitir un concepto favorable. Después, el presidente Gustavo Petro deberá convocar, por medio de un decreto, la consulta popular.

Uribe presentó “profundas preocupaciones” sobre Venezuela

El expresidente Álvaro Uribe sostuvo una reunión con el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, en el centro de Bogotá y se dio un día antes de que el presidente Gustavo Petro convocara por primera vez, en sus ocho meses de gobierno, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para discutir distintos temas como las relaciones con Venezuela, el conflicto entre Colombia y Nicaragua por el mar territorial, entre otros.

A la salida del encuentro, el expresidente señaló que hay cinco puntos que le preocupan enormemente sobre Venezuela y por eso se los transmitió al canciller Leyva. Ellos son:

1. Una enorme preocupación de mucha parte del pueblo venezolano y latinoamericano. Cuáles serían las garantías y quién sería el garante para la transparencia de las nuevas elecciones.

2. En este proceso de apertura, qué pasaría con los grupos violentos colombianos que están en Venezuela con el consentimiento del Gobierno de Venezuela.

3. ¿Cómo sería la construcción de la democracia venezolana que nos incumbe?

4. Ambos países son miembros del sistema interamericano. Allá, por ejemplo, destruyeron la empresa privada, destruyeron la independencia de poderes. Allá, por ejemplo, ha habido una, no una interferencia, un control del Ejecutivo en la justicia, obligaron a dueños de medios de comunicación a venderlos a amigos del Gobierno o los expropiaron, una destrucción total del Estado de derecho.

Allí tenían claro que Petro puede llevar nuevamente a Maduro a la mesa de diálogo, pero es muy cercano a él y en Caracas lo llaman jocosamente el nuevo “canciller de Venezuela”. - Foto: Presidencia de la República

5. La senadora Paola Holguín presentó la preocupación de un gran número de colombianos que están allí detenidos por delitos como el de protestar que aquí no es delito y allá lo tipifican en el régimen de Venezuela como una incitación al odio.