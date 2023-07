Ofrecen hasta $20 millones de recompensa por ladrones que asaltaron en una panadería de Cali

De acuerdo con las imágenes, dos delincuentes en motocicleta llegaron hasta el establecimiento comercial, uno de los sujetos se quedó en la parte de afuera cerciorándose que no fueran sorprendidos, mientras que el otro ingresó amenazando con un arma a los empleados del lugar.

View this post on Instagram

Internautas lamentaron el hecho y pidieron a las autoridades capturar a los ladrones. “Qué impotencia y que humillación”. “Que rabia ver esto, ojalá lo cojan y lo pongan a pagar, si no todo el tiempo lo va a hacer”. “Ya cogieron a los negocios; urgente, unión de comerciantes antes de que los frieguen”. “Para qué pasan eso si no va a pasar nada. El sistema judicial no hace nada, la Policía está maniatada y los ciudadanos que trabajan están a merced del que quiera tomar sus vidas”. “Y con hambre, que pague el pandebono que se comió”, han sido algunos de los comentarios.