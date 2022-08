Polémica en Cali: partido Comunes propone declarar patrimonio cultural monumento de la Primera línea

Después del proyecto de ley que planteó el Partido Comunes, el cual pretende que se declare como Patrimonio Cultural Material de la Nación el “Monumento a la Resistencia”, ubicado en el barrio Puerto Rellena (Comuna 11) de Cali, varios concejales del Valle se manifestaron al respecto. Uno de ellos, el concejal Martín Bravo del Partido Conservador, quien contundentemente dijo no estar de acuerdo con dicha intención.

Este proyecto tiene otros ítems, uno de ellos, que se institucionalice el día de 28 de abril como una fecha simbólica a nivel nacional para rendir homenaje a la resistencia en Colombia. De otro lado, que se rinda homenaje a las víctimas que dejaron las protestas.

“No estoy de acuerdo porque no identifica a todos los colombianos; segundo, el 28 de abril nos da una connotación negativa, nos recuerda la pérdida de vidas de muchas personas. Además, nos rememora la crisis económica que se agudizó con el paso de los días desde esa fecha”, aseguró el concejal Bravo.

“Ese día nos recuerda que muchos colombianos nos sentimos secuestrados, que no nos podíamos mover; esto no nos une, por el contrario, debemos buscar un elemento que nos una como colombianos, por eso rechazo contundentemente esta propuesta”, manifestó Martín Bravo.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo dijo que el mencionado monumento le parece una apología a las asonadas, a la destrucción y a la polarización. “No nos podemos olvidar que una cosa es el derecho a la protesta social en contra de una reforma tributaria y otra cosa es lo que sucedió en Cali, donde prácticamente la ciudad fue sitiada y arrinconada durante un mes, sin Dios ni ley”, expresó Tamayo.

El cabildante también precisó que la ciudad aún está viviendo las consecuencias de lo ocurrido en el paro nacional. “Fue una situación infame la que se vivió. Entonces me parece un acto político que desconoce realmente todo lo que ocurrió en la ciudad con el tema. Todavía no nos hemos recuperado”, expresó.

Sin embargo, Tamayo declaró que no tiene nada en contra de que el monumento permanezca en el sector de Puerto Rellena. “Evidentemente no se puede desconocer lo que sucedió y es como un recuerdo de lo que no puede volver a pasar, pero ya darle la transcendencia a llamarlo Patrimonio Nacional me parece que es total y absolutamente exabrupto”, dijo.

Además, no dudó en mencionar la discusión que sostiene la ciudad frente a la estatua de Sebastián de Belalcázar que aún no ha sido puesto en su pedestal. “Esa discusión es fomentada por la Alcaldía. Este tema se ha convertido en una herramienta de polarización terrible en una ciudad que está totalmente dividida. Podríamos buscar algo que nos una a todos”, concluyó.

Sobre esta controversia también opinó el concejal Roberto Rodríguez del Centro Democrático. “Hoy tenemos una ciudad dividida entre un grupo minoritario de una izquierda radical que acompañó a los indígenas Misak cuando derrumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, y hoy tienen un compromiso con el alcalde de no instalarse nuevamente el monumento en su pedestal”, afirmó.

Cabe recordar que Rodríguez ha sido uno de los cabildantes que ha denunciado e instalado acciones judiciales para que el monumento vuelva a su lugar. “El alcalde ha sido valiente de no instalar el monumento por encima de todas las voces como la mía que he denunciado para que lo vuelvan a poner. Por eso nos toca seguir denunciando e insistiendo a los entes de control de la ciudadanía que nos acompañen a todos los que consideramos que el monumento debe volver a su pedestal”, dijo.

En cuanto al “Monumento de la Resistencia”, Rodríguez lo declaró como una acción imprudente con el país. “El proyecto sentado por el Partido Comunes, antigua Farc, es un acto irresponsable con Colombia y con Cali, una ciudad que sufrió. No puedo estar de acuerdo; si a alguien se le debe dar un reconocimiento es a los caleños y a los colombianos que nos tocó vivir esos días de agobio y de crimen organizado en el que vandalizaron la ciudad. Me parece irresponsable generar como víctimas a los que hicieron daños, no hay palabras diferentes”, finalizó.

Acerca de este proyecto también habló el concejal Roberto Ortiz, quien expresó que no le vería problema que el “Monumento a la Resistencia” fuera declarado como Patrimonio Material de la Nación, mientras que los caleños estén de acuerdo.

“Es la coherencia política del Partido Comunes, antigua Farc, con ello reconocen un símbolo de las pasadas manifestaciones del 28 de abril. Si los caleños están de acuerdo, no le vería ningún problema. Mejor debemos ocuparnos por temas tan sensibles como la seguridad de los caleños, las vías que están destruidas y las instituciones educativas que están en pésimo estado”, dijo.