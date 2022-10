Policía arriesgó su vida para salvar a presunto ladrón en el centro de Cali

El intendente José Holmes Cardona, de la Policía Metropolitana de Cali, relató los momentos de angustia que vivió por resguardar a un presunto ladrón que habría hurtado algunos elementos momentos antes en un local del centro de la capital del Valle.

El hecho quedó registrado en video. Inicialmente, se observa a una multitud de personas pegándole patadas, puños y con objetos contundentes al hombre que estaba vestido con camiseta amarilla y pantaloneta; seguidamente, se puede ver a Holmes Cardona abalanzarse sobre el sujeto que estaba siendo agredido para protegerlo.

“Llevo 16 años y diez meses en mi amada institución. En mi vida policial he atendido y he acompañado diferentes procedimientos de riñas, donde he puesto en riesgo un poco mi vida. El día de ayer cuando me encontraba realizando mis labores de rutina, pasando revista al servicio de los auxiliares de Policía de la Metropolitana de Cali, observo que sobre la calle 13 con carrera 5, una turba de personas persiguen a un joven, al parecer, creo que había robado”, así inició su relato el intendente.

Dijo que ante esta situación, decidió descender de su motocicleta y acercarse al sitio donde se estaba presentando la turba furiosa.

“Al ver a ese joven indefenso, tomé la decisión de hacer lo humanamente posible para poder salvaguardar su integridad. Las personas querían tomar represalias contra él, tomar justicia por su propia mano. Mi decisión fue salvaguardarlo sin importar mi vida”, confesó.

Cardona señaló que hubo un momento en el que pudo observar que un ciudadano tenía un arma cortopunzante, aunque intentó quitársela, resultó lesionado. “Fue una cortadura superficial, pero en ese momento no pensaba en nada, lo importante era que el joven estuviera bien y que pudiera llegar rápido el apoyo. Me sentía muy agotado, cansado y golpeado, pero a la vez tenía una sensación de haber hecho las cosas bien porque pudimos sacar a esa persona, conservar su vida”, expresó y dijo que después de la adrenalina del angustiante momento, notó que su chaleco tenía cortadas en la parte de atrás.

También hizo un llamado a la comunidad. “Por favor, no tomar la justicia por sus propias manos, todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos. Esa persona, independientemente si haya robado o no también tiene derecho a conservar su vida”, mencionó.

Después de los esfuerzos de la autoridad, lograron ingresar al supuesto ladrón a una patrulla, la cual arrancó con las puertas abiertas en su intento de salir del sitio, donde la situación estaba bastante caldeada, incluso, se observa a varias personas sacando un ataúd como símbolo de protesta.

Los internautas no dudaron en opinar sobre esta situación. “El régimen paramilitar sigue ampliando la brecha social”; “sus buenos masajes si se llevó”; “el recado que le dejaron con los amigos cercanos”; “el que busca encuentra”, fueron algunos de los comentarios.

Otro caso

Cabe recordar que este no ha sido el único caso de justicia por mano propia que se ha presentado en los últimos días en la capital del Valle. Al final de la semana pasada, en el barrio Floralia, un supuesto ladrón fue acorralado y golpeado por la comunidad. La persecución fue de película.

Videos captados por habitantes de ese sector evidenciaron que los intentos por detener al hombre que al parecer acababa de cometer un robo terminaron en los techos de las viviendas.

El presunto delincuente, un ciudadano y un patrullero de la Policía aparecen sobre el techo de una casa. Estando en ese tejado, el aparente atracador es golpeado fuertemente con un palo ante la mirada atónita del uniformado y la celebración de un grupo de personas.

Luego, el supuesto atracador logra escabullirse y sale a correr, pasando de un tejado a otro, hasta que finalmente logran detenerlo. La furia de los habitantes del sector llegó a ser tanta que gritaban “piñata, piñata”, manifestando así su deseo de golpearlo entre todos.

Y aunque los señalamientos de los ciudadanos del barrio Floralia apuntaba a que el hombre perseguido era un delincuente, la versión de las autoridades difiere completamente. Según el capitán José Merchán, quien asegura que la comunidad iba a atacar con un arma traumática al sujeto que daban por criminal, todo se trató de una confusión.

“Ciudadanos quisieron agredir a un hombre. Decían que había cometido un hecho delictivo, pero no lo hizo. Sin embargo, la ciudadanía quiso tomar justicia por mano propia”, explicó Merchán.

En ese sentido, el uniformado instó a las personas a no tomar justicia por mano propia y, en cambio, comunicarse con las autoridades. “Lo importante en estos casos es que llamen al 123 o al cuadrante, para hacer la respectiva denuncia. No tomen justicia por mano propia porque se pueden ver inmersos en denuncias por lesiones personales a terceros”, argumentó.