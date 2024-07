Preocupación en el Valle por amenaza de ‘Mordisco’: “Cali podría quedarse sin la COP16 como Barranquilla se quedó sin los juegos”

Ante esto, congresistas del Valle del Cauca alertaron sobre la posibilidad de una cancelación del evento por esta amenaza directa. “El gobierno nacional dice que tiene todo bajo control, la Gobernación del Valle dice que las medidas se están tomando y la Alcaldía de Cali dice que la COP16 no está en riesgo. Sin embargo, semana tras semana, las disidencias de las Farc demuestran lo contrario. Cuando no son videos en la zona de ladera de Cali por redes sociales, son banderas o pancartas en pleno casco urbano. Por no mencionar, cilindros bombas en vías principales como la Panamericana y ahora amenazas públicas de ‘Iván Mordisco’ contra el evento”, aseguró el senador Carlos Fernando Motoa.