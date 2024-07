Farc de Mordisco lanza fuerte amenaza contra la COP16 y advierte a Petro: “Fracasará aunque militarice con gringos la ciudad”

Estos criminales fueron más allá y pusieron otro extenso mensaje al mandatario: “Sr. @petrogustavo no celebre en vano: usted no está destruyendo nuestras fuentes de finanzas como pretende hacerle creer al mundo. Ni las minas, ni la coca nos pertenecen. ¡Qué falsa idea de las Farc-EP le han vendido sus asesores! Usted se está negando a un diálogo franco y abierto sobre su política extractivista. ¿Acaso cree que no sabemos de la disputa por las licencias de exportación de oro entre el sur occidente y Antioquía?”.