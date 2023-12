Revelan video del accidente que sufrió el joven Esteban Pardo en Tuluá; conducía su motocicleta sin casco

Las imágenes también muestran que el joven no utilizaba casco ni ningún otro elemento de seguridad , dejándolo aún más vulnerable.

“Qué triste el motociclista y el conductor del carro a alta velocidad. En un cruce, haya o no señal de pare, hay que disminuir la velocidad o detenerse. Ahora bien, si el motociclista hubiese llevado puesto el casco pudo haber salido ileso. Definitivamente los actores viales somos imprudentes”. “El motero que pasó unos segundos antes bajó la velocidad, miró y pasó. Bien!!! El segundo motero a toda mecha, no mira, no respeta las señales, irresponsable y al hueco. Muy mal”. “Imprudencia total del joven motociclista”; “pobre hombre, qepd, qué descuido y falta de cuidado de la gente, esa es una vía angosta de barrio, casi una peatonal, todos los motociclistas estaban pasando muy despacio, pero este hombre y también el carro iban a mil”, comentaron algunos usuarios de X en la publicación compartida por el citado medio.