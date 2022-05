Se desplomó parte de la iglesia San Francisco, emblemático templo del centro de Cali

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali atendieron este martes, en horas de la noche, la caída de una parte de la fachada de la iglesia de San Francisco en Cali, ubicada en el centro de la ciudad, Comuna 3 de la capital del Valle.

“En la Iglesia de San Francisco se presentó colapso de estructura de pared parcialmente, el techo se observó arqueado hacia la parte interna y la fachaleta de la pared se cayó al piso; también se observó ladrillo, concreto y partes de vigas de amarre en el mismo sitio caídas. Se observaron varias fisuras”, informó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que no reportó personas lesionadas.

El templo que se construyó en el año 1770 ha sido emblema de los caleños; consta del convento de San Joaquín, la capilla de la Inmaculada, la Torre Mudéjar y un museo de arte religioso. Al momento de la emergencia arribó al lugar Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, y actual secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali; la secretaría de Gestión del riesgo y Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de la ciudad, para identificar y evaluar lo sucedido.

“Siguiendo las instrucciones del señor alcalde, hemos decidido acordonar la zona para proteger la vida y la integridad de cualquier ciudadano que quiera acercarse a este espacio. Muy temprano vamos a tener un grupo de ingenieros estructurales para evaluar el compromiso que tiene esta infraestructura y poder tomar las decisiones respectivas”, señaló Dranguet.

También indicó cuáles podrían ser las causas del desplome. “Pensamos que fue producto de la acumulación de agua por las lluvias que han ocurrido en la ciudad de Cali. Esta infraestructura por sus años seguramente acumuló mucha humedad y ese fue el motivo del desplome, sin embargo, los técnicos nos darán un parte de lo sucedido con mayor exactitud para poder comunicarlo a toda la ciudadanía caleña”, indicó.

Dicha hipótesis también fue compartida por Jorge Iván: “La temporada invernal nos ha significado daños estructurales en la Iglesia de San Francisco, patrimonio de nuestra ciudad. Estamos activados en labores de protección de la vida y los bienes”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La temporada invernal nos ha significado daños estructurales en la Iglesia de San Francisco , Patrimonio de nuestra ciudad estamos activados en labores de protección de la vida y los bienes @RiesgoCali @MovilidadCali @SeguridadCali pic.twitter.com/Qh7DBFsDyf — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 25, 2022

La autoridad caleña también insistió en una petición para los ciudadanos, y es no acercarse a la zona, puesto que aún no hay claridad del compromiso total de la infraestructura. “Para proteger su vida y su integridad estamos acordonando la zona y pidiéndole a todos los caleños que no se acerquen a la misma, hay que proteger su vida. No sabemos si pueden ocurrir otros desplomes y hasta que un Ingeniero estructural nos dé el parte no podemos permitir el acercamiento de ciudadanos”, insistió Jimmy Dranguet.

Por el momento, la Iglesia de San Francisco se encuentra bloqueada con un cerramiento de aproximadamente 120 vallas, las cuales fueron instaladas en la noche de ayer. También está la Policía custodiando el sector y funcionarios de la secretaría de Seguridad y Justicia.

Sobre la situación, también está informado monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la capital del Valle del Cauca, quien habría dado instrucciones al regente de esta iglesia, patrimonio de los caleños.

Historia de la iglesia San Francisco

Se conoce que fue construida en el año 1770. “Misioneros franciscanos se alojaban en una casa junto a la iglesia de Santa Rosa. Y primero fue construido el convento San Francisco, luego de una campaña de recolección de fondos realizada por el padre Fernando Larrea quien llegó a Cali en 1750″, datan historiadores de la ciudad.

Una de las remodelaciones de la Iglesia San Francisco se habría hecho entre los años 1803 y 1827, sobre diseños originales del presbítero Andrés Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia, quien delegó a Fray Pedro Herrera la construcción de la iglesia. El templo ha sufrido los efectos de los sismos de 1885, 1896 y 1925 pero mantiene su fisonomía original.

La Iglesia San Francisco es de estilo neoclásico y la obra de mayor valor arquitectónico en el complejo franciscano. La fachada tiene dos cuerpos en ladrillo y la calle central tiene un arco de medio punto.