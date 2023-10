Se sigue enredando la candidatura de Tulio Gómez para la Gobernación del Valle del Cauca

“Seguiré en la contienda y en campaña”: Tulio Gómez

Tras conocer la decisión del CNE, el candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, Tulio Gómez, dijo en rueda de prensa que llegará hasta las últimas instancias para demostrar que no es contratista del Estado, y que sus contrincantes deberán derrotarlo en las urnas, pues, según él, su candidatura no debe ser revocada.

Asimismo, explicó que el contrato por el cual lo quieren inhabilitar nunca se cumplió, por lo cual no recibe dinero del Estado. “Queríamos ampliar la tienda del América, pero cuando me mostraron el local, era uno que no queríamos, pensé en pagarle arriendo, pero finalmente ese contrato no se llevó a cabo”.