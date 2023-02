Serpiente paralizó el tráfico en una concurrida vía del sur de Cali, ¿de dónde salió este animal?

En el sector de Pance, al sur de Cali (Valle del Cauca), varios ciudadanos presenciaron el momento en que una serpiente cruzaba por una vía de esta zona de la ciudad.

Ciudadanos grabando a la serpiente mientras cruzaba la calle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

A la vista de todos, el animal se deslizó por la carretera, mientras ciclistas y conductores se bajaron de sus medios de transporte para grabar al reptil, que pasó sin mayor inconveniente.

La grabación no fue ajena a los internautas, quienes aplaudieron a los ciudadanos que respetaron la vida del animal.

“Gracias por respetar a los seres vivos”; “preciosísima, a Dios gracias le permitieron seguir su camino”; “que bonito ver como nos concientizamos de cuidar a todo ser viviente”; “menos mal pararon el tráfico para que ella pueda pasar y no le hagan nada”; “que bien que le hayan respetado la vida al animalito”; “¡hermosa! Es una boa, una serpiente que no es venenosa y que no representa peligro para nosotros. Gracias a los ciclistas y a los conductores que pararon para dejarla pasar”; “de aplaudir que la respetaron. Dios permita cada vez seamos más conscientes y cuidemos los animales y naturaleza”.

Cabe recordar que una situación similar se presentó en el río Pance en Cali, uno de los atractivos turísticos más visitados de la capital del Valle. Justamente, el lugar se encontraba con gran aglomeración de personas cuando apareció una serpiente entre las piedras del afluente.

Al notar su presencia, varios de los que se encontraban en el sitio se asustaron y corrieron, mientras que un joven decidió agarrarla con un palo para trasladarla a otro lugar donde no hubiesen muchas personas, sin embargo, el ciudadano fue atacado por el animal.

La serpiente apareció entre las piedras del río Pance, y un joven la agarró, luego de ellos se produjo la mordedura. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la ciudad, donde fue atendido. Entretanto, la autoridades recomendaron evitar manipular a estos animales, más bien se pueden comunicar a la línea 119 del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes son expertos en el manejo de este tipo de situaciones.

Un mono se paseó por las cuerdas eléctricas de un barrio en Cali

En el barrio Granada (comuna 2) de Cali, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, rescató a un mono aotus que se encontraba saltando en las cuerdas eléctricas de la zona.

“Integrantes de la curul del Movimiento Animalista del Valle pudieron observar que había un mono transitando por las cuerdas de energía. Nos pusimos en alerta para poder rescatar a este mono, y la autoridad con la que pudimos entrar en contacto en su momento, fue los Bomberos, que afortunadamente y como siempre, atendieron de manera muy diligente y eficaz el llamado y lograron capturar al mono”, dijo el concejal de Cali, Terry Hurtado.

El mono fue visto saltando en las cuerdas eléctricas del barrio Granada de Cali. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Luego, el animal fue llevado por unidades de los Bomberos al hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

“En el transcurso de ese tiempo logré comunicarme con la directora del Dagma y algunos funcionarios que aunque no estaban en turno, ya que el Dagma no cuenta con capacidad operativa, desafortunadamente, y lo cual es una gran problemática en la noche; estuvieron prestos para poder recibir al mono en el hogar de paso”, sostuvo Hurtado.

Mono aotus llevado al hogar de paso del Dagma. - Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos de Cali

Tras este caso, el cabildante criticó el sistema e instó a una mejora para la atención de animales por parte de la autoridad local.

“Esto en todo caso deja sobre la mesa una carencia que tiene desde hace mucho tiempo el Dagma, una carencia que constituye una debilidad en la atención de los animales silvestres, puesto que no hay equipos operativos, ni médicos veterinarios que puedan salir a hacer una atención de algún caso. Si en algún momento, todo este tipo de atenciones se han llegado a hacer, ha sido por buena voluntad de algunos funcionarios que a manera individual haciendo uso de su tiempo particular han querido atender alguna situación”, dejó entredicho.

También sostuvo que en el hogar de paso no permanecen médicos veterinarios ni profesionales que puedan darle, por lo general, una debida atención a los animales sobre todo si llega algún caso de emergencia.

“Esto es parte de los problemas estructurales que tiene el Dagma. Y la actual administración no ha tenido una gestión lo suficientemente eficiente para poder resolver”, señaló.