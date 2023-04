Shottas y Espartanos renuevan compromiso de no matar y torturar en Buenaventura

En medio de la crisis del Gobierno de Gustavo Petro, que desembocó en la salida de siete ministros, la oficina del Alto Comisionado para la Paz dio una noticia positiva para la comunidad de Buenaventura. Dos peligrosas estructuras armadas, los Shottas y Espartanos, renovaron el Pacto por la vida para eliminar la violencia.

“Con mucha esperanza anunciamos que, el día de ayer, el alto nivel de los grupos armados Shottas y los Espartanos renovaron el Pacto por la Vida acordado en septiembre del 2022″, se informó en una misiva.

Los acuerdos, entre otras, contemplan que no se asesinen entre bandas criminales, pero además la eliminación de fronteras invisibles.

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, expuso la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El pasado marzo cayó alias Chocolate, presunto integrante de la facción Los Shottas. - Foto: Fiscalía General de la Nación

En el comunicado también se brindaron detalles de cómo se llegó al acuerdo entre Espartanos y Shottas. Además, se agradeció a quienes aportaron para que las partes renovaran el pacto.

“El Gobierno Nacional reconoce el valor de algunas personas privadas de la libertad que, siendo ajenas a los grupos armados, han apoyado la propuesta, facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas. A lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”, se agregó.

En cuanto a lo que se avecina las próximas semanas, se informó que se instalarán los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana y el espacio de discusión sociojurídica para la paz “que posibilitarán la reconstrucción del Estado social y ambiental de derecho en Buenaventura”.

Obispo de Buenaventura clamaba por la tregua

El anuncio entre Shottas y Espartanos se dio a conocer tras duros días, después de que el Obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, pidiera que continuaran los diálogos entre bandas criminales para la renovación del pacto. De hecho, afirmó que en la primera mitad de abril se registraron algunos hechos de violencia.

“Siguen existiendo casas de pique en Buenaventura”: monseñor Rubén Darío Jaramillo. - Foto: Luis Ángel Murcia / SEMANA

“Un llamado al Gobierno Nacional para que atienda las dificultades que se puedan presentar y pedimos a Dios que nos ayude para que no vuelva la guerra a nuestro Distrito, que paren el accionar los que quieren empuñar otra vez las armas y destruir con balaceras en los barrios esta realidad que hemos vivido en años anteriores, que ha sido terrible para nuestro Distrito. No queremos que vuelva la guerra a la ciudad, que paren esos disparos que están haciendo”, precisó.

Asimismo, aseguró que en los últimos días se han venido presentando algunas alteraciones del orden público de la ciudad, “con algunos disparos en barrios específicos, sin embargo, nosotros creemos que el proceso de paz y los acuerdos entre los distintos grupos que están disputando el territorio, se deben mantener. Seguimos apostándole a la paz, a la no violencia, no queremos vidas de los jóvenes destruidas”, manifestó.

“Como resultado de uno de los tiroteos, se encontraron municiones en un sector del barrio Jorge Eliécer Gaitán de la comuna 12, donde también falleció un perro en plena vía pública producto de una bala perdida”, aseguró un habitante de Buenaventura.

Las balas habrían sido encontradas en una vía pública de Buenaventura. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Asimismo, afirmó que la ciudad está confinada y atemorizada, pues los negocios estarían cerrando temprano y los vehículos de servicio público dejando de prestar el servicio a ciertas horas por temor.