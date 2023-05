Un establecimiento nocturno fue sellado en Cali por permitir ingreso de menores de edad.

Las autoridades indicaron que la ejecución del Plan Neón de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, durante el pasado fin de semana, dejó como resultado la inmovilización de 57 motocicletas, 5 carros y el cierre de un establecimiento nocturno de venta y consumo de licor en el barrio Guayaquil (comuna 9) de la capital del Valle, donde fueron hallados más de 30 menores de edad.

Al respecto, la comisaria de familia, Natalie Patiño Orozco, indicó que se realizaron las amonestaciones que ordena la Ley 1098 de 2066 a los padres o acudientes de los adolescentes encontrados en el establecimiento.

El establecimiento fue cerrado temporalmente. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“La ley es muy clara en que los niños, niñas y adolescentes no deben estar donde hay consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol. Por esta razón, reiteramos el llamado a los padres de familia, que no permitan que sus hijos asistan a sitios que no son aptos para menores, porque ante cualquier eventualidad son los progenitores, los directos responsables de lo que acontezca con ellos”, dijo la funcionaria.

En tal sentido, las autoridades procedieron con el cierre temporal del establecimiento y las sanciones contenidas en la Ley 1801 de 2016, debido a la práctica de actividades que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades indicaron que seguirán realizando este tipo de operativos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Seguiremos realizando este tipo de operativos a los establecimientos de entretenimiento nocturno, inspeccionando que cumplan con toda la documentación exigida para su funcionamiento, pero sobre todo verificando, que no se permita el ingreso de menores de edad”, sostuvo el capitán Jorge Cachope, comandante de la estación de Policía de Junín.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, indicaron que se coordinará de manera permanente el despliegue del Plan Neón en todas las comunas del Distrito, así como operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de los cuales se tengan denuncias sobre el ingreso de menores de edad, para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes de Cali.

Descubrieron rumba clandestina en Cali con 300 menores

Preocupadas están las autoridades en Cali por cuenta de una fiesta clandestina en la que había aproximadamente 300 menores de edad. Niños y adolescentes llegaron hasta una casa donde les permitieron ingerir bebidas embriagantes y consumir alucinógenos.

La situación fue evidenciada por agentes de la Policía Metropolitana que arribaron al sitio gracias a una denuncia ciudadana.

En el lugar había sustancias psicoactivas. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Según el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, el encuentro fue citado por redes sociales. Los padres de familia llegaron a recoger a los menores y el DJ fue capturado.

“Por denuncia ciudadana llegamos a una casa en el norte de la ciudad, donde se estaba realizando una fiesta clandestina con menores de edad. Ingresamos con Policía, Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia; encontramos consumo de licor, consumo de sustancias psicoactivas, por eso se tomaron las medidas para restablecer los derechos de los menores”, sostuvo Dranguet.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para restablecer los derechos de los menores. - Foto: Cortesía Policía Nacional

El funcionario agregó: “No vamos a permitir que en la ciudad de Cali se sigan realizando esas actividades, donde se ponen en riesgo los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. A los mayores de edad, que han determinado y han promovido la realización de estas fiestas clandestinas, todo el peso de la ley; haremos las investigaciones para llegar a las últimas consecuencias”, señaló.

De otro lado, el colectivo Échele Cabeza, proyecto que busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, denunció la muerte de un joven en un evento de música electrónica realizado en el bar Studio 64, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según la denuncia de ese colectivo, ese día, el fallecimiento del joven se habría dado en medio de fallas en la logística del evento denominado Fetish in Wonderland, en el que participaron varios DJ internacionales.

Sin embargo, con el paso de las horas se estableció que no fue una la persona fallecida, sino dos, tal como lo confirmó el mismo bar a través de un comunicado.

“En el bar Studio 64 nos solidarizamos con los familiares y amigos de las dos personas fallecidas. Entendemos el difícil momento e inmenso dolor que los embarga”, dijeron.