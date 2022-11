Video: conductor del MIO de Cali denuncia que pasajera le pegó porque no hizo una parada

Un conductor del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali denunció haber sido agredido verbal y físicamente por una pasajera. Lo insólito del caso es que la mujer habría arremetido contra el chofer, porque supuestamente este se saltó una parada.

El conductor de un bus alimentador grabó la discusión que sostuvo con la pasajera, quien envalentonada le reclamó por no haber hecho la parada. “¿Sí sabe que tiene que parar en todo lado? Usted tiene una ruta y su obligación es parar, porque en el mapa sale una ruta y tiene que cumplir con ella”, le reclamó la mujer.

Ante estas afirmaciones, el chofer respondió que, en efecto, estaba cumpliendo a cabalidad con la ruta y que no paró porque ella no oprimió el timbre que anuncia la parada. En seguida, la pasajera arremetió de nuevo contra él: “Si yo timbro o no timbro, usted tiene que frenar, porque es una ruta”.

Frente a la insistencia de la mujer sobre las paradas, el hombre le dijo que durante el recorrido ella fue testigo de que no se detuvo en varias paradas porque nadie timbró o no había ningún pasajero esperando el bus. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para la pasajera. Continuó discutiendo y llamó “atrevido” al conductor.

Luego de ser llamado atrevido, el chofer no se quedó callado y la confrontó: “La atrevida es usted, que vino y me pegó mientras yo estaba sentado conduciendo”. De inmediato, la mujer se acercó a él manoteando y negando haberlo golpeado. “Ay, sí, qué miedo, qué miedo, ¿qué pasa? (...), yo no le pegué, muéstreme dónde le pegué”, señala la pasajera. El conductor le responde mostrándole la cámara de seguridad del bus en la que habría quedado grabado el momento de la agresión.

Finalmente, la mujer se bajó del vehículo, no sin antes lanzar groserías contra él y su madre. Una vez ella se retiró del bus, el conductor le preguntó a otra pasajera si es cierto que fue blanco de un golpe, a lo que la usuaria contesta que sí.

#Intolerancia Sucedió en la ruta A61.

Lamentable que algunos acudan a la agresión como regla y no el dialogo respetuoso con unas personas que nos prestan un servicio independientemente de la calidad del mismo.

Que opinan de esta situacion?#CaliCiudadEuropea pic.twitter.com/WwVeZaiCd3 — MIO Usuarios (@MIOusuarios) November 6, 2022

De momento, Metrocali, la entidad que regula la operación del MIO, no se ha pronunciado sobre la denuncia del chofer. Pero los que sí se han manifestado son los usuarios del sistema en redes sociales.

Estos son algunos de los comentarios que han dejado sobre el incidente: “Felicitaciones al conductor por su decencia” y “La señora está muy equivocada”. En ese línea, un usuario del MIO recordó que “inicialmente los petroncales se detenían en todas las paradas, independientemente de que hubiera gente esperando o pasajeros en el bus, pero eso lo cambiaron hace años para hacer más eficiente el sistema. Toca timbrar para que se detenga en las paradas asignadas”.