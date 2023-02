Video | Descarados delincuentes le robaron hasta el agua a un hombre en el barrio Chapinero de Cali

A un hombre, en Cali, delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron y le robaron todo a punta de pistola, hasta una botella de agua que tenía en la mano.

El incidente ocurrió en vía pública del barrio Chapinero, a plena luz del día, cuando la víctima estaba distraída hablando por teléfono. Una cámara de seguridad captó el robo.

El ladrón amedrentó a la víctima con arma de fuego. - Foto: Getty Images

Las imágenes muestran el momento en el que uno de los ladrones sorprende al hombre y le pide, violentamente, entregar todas sus pertenencias. El ciudadano hace caso a la solicitud y, mientras le apuntan con un arma de fuego, procede a darle sus objetos personales.

De acuerdo con las imágenes, el criminal le habría arrebatado un celular, la billetera, un reloj, un anillo y dinero en efectivo. Pero ese botín no fue suficiente.

En cuanto está terminando de arrebatarle sus objetos personales al hombre, llega otro ladrón al lugar a bordo de una motocicleta, para emprender la huida.

En todo momento el ladrón le apunta con su pistola a la víctima. - Foto: Getty Images

Justo en el momento en que el pistolero está por subirse al vehículo para huir, se percata que aún había algo más por robar: una botella de agua que la víctima tenía en la mano cuando inició el hurto y que dejó caer al suelo en medio del afán.

#ReporteEntérateCali "Bellezas" haciendo de las suyas en la carrera 15 con calle 50 en el barrio Chapinero. Definitivamente... #AyyyMiCali 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/WXqj8wmG5j — Entérate Cali (@EnterateCali) February 27, 2023

Tras percatarse, el ladrón se agacha y toma la botella de agua. Luego, se sube a la motocicleta para marcharse en compañía de su cómplice.

Cuando los criminales están por irse, la víctima decide alzar su camiseta para mostrarles que no tenía ningún arma con la cual dispararles y después sube sus manos en señal de paz, como queriéndoles decir que no le disparen porque no buscará venganza.

Los ladrones huyeron con rumbo desconocido, mientras que el hombre se quedó desconcertado, sin sus pertenencias, y con el asombro de que no perdonaron ni su botella de agua.

Las denuncias por hurto en Cali están disparadas. Según cifras del Observatorio de Seguridad, 3.512 personas denunciaron haber sido víctimas de robo en lo corrido de este año en Cali, es decir, un 20 % más que en 2022 hasta esta fecha.

Descubren fiesta clandestina

Preocupadas están las autoridades en Cali por cuenta de una fiesta clandestina en la que había aproximadamente 300 menores de edad. Niños y adolescentes llegaron hasta una casa donde les permitieron ingerir bebidas embriagantes y consumir alucinógenos.

La situación fue evidenciada por agentes de la Policía Metropolitana que arribaron al sitio gracias a una denuncia ciudadana.

Las autoridades encontraron alucinógenos en la fiesta clandestina. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Según el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, el encuentro fue citado por redes sociales. Los padres de familia llegaron a recoger a los menores y el DJ fue capturado.

“Por denuncia ciudadana llegamos a una casa en el norte de la ciudad, donde se estaba realizando una fiesta clandestina con menores de edad. Ingresamos con Policía, Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia. Encontramos consumo de licor y de sustancias psicoactivas, y por eso se tomaron las medidas para restablecer los derechos de los menores”, sostuvo Dranguet.