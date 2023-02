¿Quién era el hombre hallado muerto dentro de un armario en Cali? Esta es la identidad y primeras hipótesis del hecho

No deja de causar conmoción en Cali el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un armario abandonado en el barrio Marroquín, oriente de la ciudad.

Sobre el cadáver encontrado al interior del mueble en la tarde de este domingo –26 de febrero– y las circunstancias que rodearon el crimen, se conocieron detalles reveladores, como la identidad de la víctima, su profesión y los lugares que visitó antes de ser asesinado.

Unidades del CTI hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Nuestro cuadrante fue alertado por un ciudadano que manifestaba que en horas anteriores había sido contratado para cuidar este armario y que para él eso era algo sospechoso. Al inspeccionar el armario, los uniformados encontraron un cuerpo sin vida en el interior, una persona de 44 años de edad que se dedicaba a realizar acarreos en un vehículo tipo turbo”, dijo José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. El hombre respondía al nombre de Arley Muñoz.

Las primeras indagaciones indican que Muñoz perdió contacto con familiares y amigos en la tarde del sábado. Es decir, llevaba un día desaparecido cuando fue encontrado dentro del armario. Sin embargo, no había una denuncia formal.

Gualdrón detalló los últimos movimientos del hombre dedicado a los trasteos: “El vehículo tenía GPS, entonces se hizo la trazabilidad a través del mismo y pudimos determinar que hizo un recorrido desde el barrio Marroquín hasta Santander de Quilichao, en el Cauca, y que luego retornó al barrio Ciudad Córdoba de Cali, donde fue ubicado el vehículo”.

La víctima manejaba un camión. Se ganaba la vida haciendo trasteos. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

El vehículo está siendo inspeccionado con el ánimo de encontrar nuevos datos sobre el crimen. “También estamos buscando videos de cámaras, testimonios y entrevistas para determinar cuáles fueron los actores materiales e intelectuales del hecho”, añadió el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Un amigo de Muñoz, quien no quiso revelar su nombre, contó que no tenía razones para pensar que él podía terminar asesinado y menos abandonado dentro de un armario. “Él nunca manifestó tener problemas (...) era un hombre muy familiar y amigable. No noté nada extraño la última vez que nos vimos, estuvimos hablando y riéndonos”, aseguró en conversación con Radio Reloj.

El cuerpo fue encontrado dentro de este armario. - Foto: Tomada de redes sociales

También afirmó que la esposa de la víctima, quien sería oriunda del departamento del Cauca, lo alertó sobre la desaparición, por lo cual intentó comunicarse con él por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero que no obtuvo respuesta.

Los autores del crimen, cuyo paradero es desconocido, están siendo buscados por las autoridades. Por ahora, no se ha ofrecido ningún tipo de recompensa por información que permita esclarecer el macabro crimen del hombre.

“La delincuencia en Cali ha desbloqueado un nuevo nivel de atrocidad: meter a alguien en un armario metálico, soldar la puerta y, una vez muerto, abandonarlo en plena vía pública. ¡@SeguridadCali @PoliciaCali hay que actuar YA para capturar a los miserables que hicieron esto!”, dijo el concejal Roberto Ortiz en su cuenta de Twitter.

Este año han sido asesinadas 149 personas en Cali, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad. La mayoría de las víctimas (137) son hombres.