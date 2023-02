Escalofriante: hallaron el cuerpo de un hombre dentro de un armario en una vía pública de Cali.

El fétido olor que provenía de un armario que se encontraba sobre la transversal 103 con 26P, en el barrio Marroquín (comuna 14) de Cali, Valle; llamó la atención de los habitantes del sector, quienes rápidamente reportaron la misteriosa escena a las autoridades este domingo -26 de febrero- al final de la tarde.

Posteriormente, en el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Metropolitana de Cali junto a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes procedieron a verificar el interior del armario que tenía las puertas soldadas, después de varios minutos, pudieron ser abiertas y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Según videos que empezaron a circular en redes sociales, una mujer habría llegado a la escena y al parecer, reconoció a la víctima, quien sería su esposo.

Unidades del CTI hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Por ahora, este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades de la capital del Valle, que en las próximas horas entregarían declaraciones oficiales al respecto.

De otro lado, los asesinatos de Gloria Mendoza y María Elena Mendoza, aseadoras de la Universidad del Valle atacadas mortalmente con arma de fuego el pasado miércoles en la mañana, a pocas cuadras del campus, en el sur de Cali, tienen consternados y preocupados a sus compañeros.

El temor se ha hecho más fuerte para ellos al recordar que hace menos de un año -mayo de 2022- asesinaron a otros dos trabajadores de la institución: Mauricio Fory Balanta, aseador de 56 años de edad, y Misael Fernando Ávila Solarte, cocinero de 37 años de edad.

“Meses atrás mataron a otros compañeros y solo hubo palmaditas en la espalda, y ahora asesinan a otras dos compañeras. Esto no puede ocurrir, somos ser humanos, mujeres”, lamentó Marlene Alegría, empleada de la Universidad del Valle desde hace 28 años y directiva del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), al cual pertenecían las cuatro víctimas.

Compañeros de las dos mujeres afirman estar devastados y temer por sus vidas. - Foto: Sintraunicol

Alegría afirmó estar conmocionada ante la brutalidad de los crímenes, cometidos cuando las mujeres iban en motocicleta por la calle 13B con carrera 86, barrio Ingenio.

Con la motocicleta en movimiento, un sicario, quien también se movilizaba en uno de estos vehículos, abrió fuego indiscriminadamente contra las mujeres y luego huyó con rumbo desconocido.

“Me he quedado sin palabras, con un sin sabor, como si me faltara algo en el estómago, porque siempre me he preguntado, y ahora lo hago con más vehemencia, como un ser puede llamarse a sí mismo hombre, alguien que le dispara a dos mujeres indefensas”, cuestionó.

Y luego expresó su miedo más grande, ser una víctima más de la misma violencia que acabó con la vida de sus compañeras: “A raíz de esto, me pregunto si podremos llegar a la universidad antes de las seis de la mañana, porque a ellas las siguieron, casi se nos meten a la universidad a matarlas (...) Estoy consternada, triste y con miedo porque nosotros andamos solos y solas”.

De izquierda a derecha, María Elena Mendoza y Gloria Mendoza Puliche. - Foto: Sintraunicol

“Nos demoraremos bastante en asimilar esta situación”, añadió Alegría, al tiempo que recordó a las dos mujeres asesinadas como empleadas comprometidas y prestas a realizar sus labores con entusiasmo.

La directiva de Sintraunicol pidió a las directivas de la Universidad del Valle “hacer un alto” para tomar las medidas respectivas frente a esta escalada de violencia contra sus trabajadores.

Las autoridades están ofreciendo altas sumas de dinero por información que conduzca a los asesinos de Gloria Mendoza y María Elena Mendoza.

La Alcaldía de Cali puso a disposición hasta 100 millones de pesos para este fin, mientras que la Gobernación del Valle del Cauca ofreció hasta 50 millones de pesos.

Las líneas 3116253670 y 3103656326 fueron dispuestas por las autoridades para recibir información relacionada con los crímenes.