Video | Estas son las largas filas que tienen que hacer los caleños por la inauguración de un almacén

En las últimas horas se desató una polémica en redes sociales tras conocerse, en videos y fotografías, las largas filas que han hecho ciudadanos en Cali (Valle del Cauca) para ingresar a un nuevo almacén en su inauguración.

Para muchos resultó curiosa la gran afluencia de personas que se presentaba sobre la carrera 1 al norte de la ciudad, sin embargo, al conocer la razón, el hecho generó controversia. Aunque otros felicitan que la nueva tienda presentó descuentos y promociones para la época decembrina.

NOS ENVÍAN 📢

Gran afluencia de clientes en la inauguración del Alkosto situado por la primera pic.twitter.com/HLi5IVt0CV — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) November 24, 2022

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Sigan llorando porque no pueden pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat)”; “a lo mejor van solo a vitrinear”; “Y eso que dicen que no hay plata”; “que remedo tan barato somos de lo que es un Black Friday en Estados Unidos. Siguen creyendo que aquí hay promociones”; “¿estaban regalando algo?”; “Cali cada día se parece más a un pueblo”; “¿en qué trabaja esta gente que hace fila para la apertura de la segunda sede de un almacén en la ciudad?”; “y eso que casi todos se quejan de lo caro que está todo y vea haciendo fila para endeudarse”. Fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que por tradición, el Black Friday en Estados Unidos se lleva a cabo inmediatamente después del Día de Acción de Gracias, festividad que se celebra el último jueves de noviembre y en la cual los estadounidenses suelen reunirse a cenar con sus familias.

El nombre de Black Friday se dio en Filadelfia a mediados de 1960, cuando se utilizaba para describir la alta cantidad de tráfico de personas y vehículos que transitaban en las calles el día siguiente a la celebración de Acción de Gracias.

Precisamente, ese alto nivel de tráfico hacía que los comercios aumentaran sus ventas, impulsando así la competencia entre estos por medio de descuentos en varios de sus productos. Así nació la tradición que ya se ha expandido y se celebra en más de 50 países de todo el mundo.

En Colombia se decidió que este viernes 25 de noviembre es oficialmente el Black Friday, día en el que millones de colombianos están aprovechando para hacer sus compras de fin de año y cientos de empresas ven este día como una oportunidad de cerrar el presente año aumentando sus ventas.

Trucos para madrugarle a las compras navideñas

Miles de personas aprovechan el mes de noviembre para hacer sus compras navideñas y así escapar del aumento de precios que sufren ciertos artículos, de tecnología y juguetería, durante la temporada decembrina.

Por esta razón, en el penúltimo mes del año que se realizará una de las una de las jornadas de descuentos que muchos compradores esperan con gran interés, debido a que es un escenario en donde las personas acuden a los comercios virtuales para diferentes artículos a un buen precio.

De acuerdo con ePayco, un ecosistema de pagos usado en Colombia, en la última jornada Black Friday en 2021, se registraron más de 90.150 transacciones a través de esa pasarela de pagos y se estima que este año podría registrarse una cifra superior.

Ante este escenario, muchos cibercriminales implementan diferentes modalidades para poder estafar a las personas y por ello es importante que los compradores adopten medidas recomendaciones de ciberseguridad para hacer una compra segura a través de internet, mientras se aprovechan los descuentos de la jornada.

Para evitar el fraude, es recomendable emplear una pasarela de pago para hacer las compras por internet. Gracias a este sistema el usuario puede proteger la información de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Además, queda un soporte en caso de que se produzca algún problema con la transacción.

Los comercios digitales seguros suelen contar con una política clara sobre los términos y condiciones en las que aplica la garantía por fallas en el artículo comprado y el procedimiento que se debe realizar para solicitar un cambio o devolución de la compra.

Antes de comprar es aconsejable crear una lista de productos a adquirir, posteriormente se aconseja comparar el precio de un mismo artículo en diferentes comercios electrónicos. Esta acción ayuda a ubicar el mejor costo posible y también permite detectar posibles fraudes, pues una oferta demasiado baja es una clara evidencia de que se trata de un fraude.

Generalmente en las jornadas de descuentos, los comercios electrónicos pueden experimentar algunas dificultades en su servicio, debido a la gran cantidad de personas que se conectan al mismo tiempo para hacer sus compras.

Es aconsejable conectarse a altas horas de la noche, durante la madrugada o en horarios laborales. En estos momentos habría una menor congestión y por ello se podría comprar de forma más tranquila.