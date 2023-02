¿Ya inscribió la cédula? Hay 18 puntos móviles habilitados en Cali y el Valle para las elecciones de 2023

La Registraduría habilitó 18 puntos móviles en Cali y varios municipios del Valle del Cauca para facilitar la inscripción de cédulas de cara a las elecciones territoriales de este año.

Rodrigo Molano, delegado departamental del Valle del Cauca de la Registraduría, explicó que “las personas que deben inscribir su cédula son aquellas que cambiaron su residencia o que por algún motivo deseen votar más cerca de su lugar de vivienda. El que ya está inscrito, no cambio de residencia, no quiere cambiar de puesto de votación y sufragó en las elecciones pasadas, no necesita inscribirse nuevamente”.

Las elecciones territoriales tendrán lugar el último domingo de octubre. - Foto: Registraduría Nacional

También deberán inscribirse los extranjeros residentes en el país, con mínimo cinco años de estancia, que deseen participar en los comicios y cuenten con cédula de extranjería vigente con categoría de residente que expide Migración Colombia.

Así las cosas, tenga en cuenta que la inscripción de cédulas finaliza el próximo 29 de agosto y se verá reflejada una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, o sea después del 29 de septiembre.

Los puntos móviles de inscripción están ubicados en lugares estratégicos de Cali, Buenaventura, Buga, Candelaria, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo. El trámite, de acuerdo con la Registraduría, puede realizarse de lunes a viernes de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital (en su versión física o en el dispositivo móvil) o la cédula de extranjería.

La Registraduría recomendó a los interesados en inscribir la cédula consultar antes su lugar de votación a través de su página web. “Allí, con solo digitar su número de cédula, el sistema le indicará si hace parte o no del censo electoral y, en caso afirmativo, le mostrará su actual puesto de votación”, explicó la entidad.

El 29 de octubre de 2022 inició la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales. - Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil/web

Hasta el momento, 3.683 vallecaucanos han inscrito su cédula para votar en las elecciones territoriales de este año.

Hay 18 puntos móviles de inscripción habilitados en todo el Valle del Cauca. - Foto: Registraduría.

Cabe recordar que los puntos móviles habilitados se suman a las sedes de la Registraduría a nivel nacional, donde los ciudadanos pueden hacer el trámite de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En las elecciones territoriales, programadas para el 29 de octubre, se elegirán, a la fecha, 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo el distrito capital Bogotá, y 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Puntos móviles en Cali y el Valle