Capturan a un presunto fletero, señalado de robar a locales comerciales ubicados en Bolívar, Córdoba y Sucre

Otros casos de fleteo

La inseguridad en Bogotá parece que no tiene tregua, pues día tras día se presentan casos de hurto en la capital del país. Entre lo más reciente, se hizo la denuncia de un caso de fleteo en la localidad número nueve del Distrito, Fontibón, al occidente de la ciudad.

No obstante, la Policía local indicó que la mujer no pudo hacer dicho cambio por el hecho de que el banco a donde iba a poner el efectivo se encontraba cerrado. A raíz de ello, la denunciante, quien iba con un acompañante, tomó la decisión de irse para el barrio La Felicidad, también de la misma localidad, así que se subió a su camioneta y, hasta ese momento, no hubo problema alguno.