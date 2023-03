En el ojo del huracán: 19 concejales de Cartagena serán investigados por “enredos en el proceso de elección de contralor”

La ciudad de Cartagena atraviesa una crisis en la Contraloría Distrital. Este 2023 se cumplirán seis años desde que la ciudad tuvo contralor en propiedad.

En las últimas semanas, nuevamente el tema ha estado en el ojo público, puesto que el más reciente proceso de elección del Contralor se ha visto “enredado” por diferentes circunstancias que ahora son materia de investigación de la Procuraduría.

Como consecuencia de esto, a los 19 cabildantes les abrirán una investigación disciplinaria por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, la elección de un contralor en propiedad para la ciudad se ha visto dilatada en los tiempos establecidos en la ley, para la realización del trámite; además de “recusaciones contra la mesa directiva del Concejo Distrital para conocer de asuntos relacionados con la Contraloría Distrital de Cartagena y privación de la libertad de la presidenta de la corporación”, entre otros aspectos.

Por otro lado, el tema de la presunta corrupción en el proceso también está puesto sobre la mesa. “Muchos de los aspirantes han resultado con inhabilidades y los procesos de convocatorias desde 2018 no han sido exitosas”, indicó la entidad.

Concejo de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Concejales investigados

Por lo anterior, los cabildantes que estarán siendo investigados por las presuntas irregularidades son:

David Bernardo Caballero

Rodrigo Raúl Reyes Pereira

Rafael Meza Pérez

Oscar Alfonso Marín Villalba

Carlos Alberto Barrios Gómez

Wilson Toncel Ochoa

Luis Javier Cassiani Valiente

Gloria Estrada

Katia Mendoza Sáleme

Hernando Piña Elies

Liliana Suárez Betancourt

Carolina Lozano Benito Revollo

Luder Ariza

Laureano Curí

Cesar Augusto Pion González

Lewis Montero

Sergio Andrés Mendoza

Claudia Arboleda

Javier Julio Bejarano.

Última elección de contralor

Hace dos semanas, parecía que terminaría la búsqueda de un contralor en propiedad para Cartagena, sin embargo, una presunta falla en el proceso inhabilitó el procedimiento.

De acuerdo con el alcalde, William Dau, la convocatoria para la elección del nuevo contralor no se realizó de manera abierta y pública como establece la ley, puesto que los cabildantes no habrían hecho el proceso en los tiempos correspondientes.

William Dau - Concejo Distrital - Foto: Cortesía Ronaldo Serrano - Cortesía Alcaldía de Cartagena

“No se cumplió con los 10 días calendario, pues tal y como se evidencia en ese cronograma del mismo concejo, la fecha establecida para esa divulgación fue del 19 al 25 de julio, contraviniendo lo dispuesto por la misma Contraloría de la República”, indicó el mandatario en un vídeo a través de redes sociales.

Asimismo, el burgomaestre señaló que tampoco difundieron la información en los medios de alta difusión exigidos. “Como cereza del pastel y muy grave, se evidencia que no se publicó en un diario de amplia circulación como lo establece el artículo 4 de la resolución. Es claro que dicha circulación no se realizó en un diario de alta circulación y esto no es cualquier detalle menor, cualquier pendejada, pues se estaría violando la génesis de la propia convocatoria pública”, señaló Dau.

Por estas razones, el burgomaestre calificó esta elección como que el “proceso es inválido” y que los concejales de la ciudad violaron la ley al hacerlo.

Las denuncias de Dau contra el Concejo

Por otro lado, William Dau les pidió a los entes del control que investigaran un supuesto pago de $ 200 millones a un grupo de cabildantes, justo en vísperas de la elección del contralor.

William Dau - Alcalde de Cartagena. Cortesia: Alcaldia Cartagena - Foto: ALCALDIA CARTAGENA

“¿Es o no cierto que un grupo mayoritario de concejales fueron invitados por un muy reconocido y cuestionado empresario de la ciudad de Cartagena a una finca de Turbaco, donde presuntamente recibieron oferta de 200 millones de pesos cada uno, o cualquier otra cifra? No sé si el incidente es cierto o no, por eso estoy preguntando, ¿que lo nieguen?”, cuestionó el mandatario.

En medio de las múltiples denuncias expuestas, Dau manifestó que habría una candidata a la Contraloría relacionada con “traquetos de Cali”.

“Miren si es cierto o no es cierto que hay un vínculo entre una candidata a la Contraloría Distrital y un traqueto de Cali. Sigo peleando y sigo discutiendo, porque estos temas álgidos los tengo que exponer ante la ciudadanía, porque lo que los malandrines más temen es que la ciudadanía sepa sus andanzas”, expuso.